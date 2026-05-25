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Bruno Fernandes acusa a Roy Keane de «mentir» y responde a las críticas «exageradas» de la leyenda del Manchester United
Keane arremete contra el capitán, que ha batido un récord
La polémica empezó el lunes en «The Overlap», cuando Keane criticó el revuelo por las asistencias de Fernandes ante el Nottingham Forest. El exjugador sugirió que el capitán prioriza sus logros personales sobre el rendimiento del equipo.
La leyenda del United dijo: «Como capitán, tu labor es impulsar al equipo, no quedarte atascado en tus propias cifras de asistencias. Lo que se escuchó el fin de semana en Old Trafford me indignó: toda la charla giraba en torno a sus pases... Todo el mundo, los jugadores, hablaban de eso; el partido giró en torno a sus asistencias. Después, en la entrevista, el capitán del Manchester United dijo: “En algunas ocasiones quizá debería haber disparado, pero di el pase”. ¡Increíble! ¿Cómo puede importar más batir un récord individual que ganar el partido?»
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Fernandes aclara las cosas
Fernandes ha respondido a las acusaciones en el pódcast «The Diary of a CEO» para defender su reputación. El mediapunta mostró su descontento con la interpretación que Keane hizo de sus declaraciones tras el partido, y afirmó que esa versión no reflejaba la realidad.
Recordó que, en realidad, había dicho lo contrario tras el partido: «Hubo momentos en los que debería haber pasado en vez de disparar. Estoy contento por la asistencia, pero sobre todo por la victoria y por cerrar la temporada bien».
Al respecto, le dijo al conductor Steven Bartlett: «No me importan las críticas; siempre las acepto. Lo que no tolero es que se mienta».
Lo que no me gusta es que la gente mienta. Lo que dijiste sobre Roy Keane es falso. Por suerte todo queda grabado; si no, la gente pensaría que yo solo busco la asistencia.
Incluso le pedí a Ole Gunnar Solskjaer su número para enviarle un mensaje y decirle: “No me importan las críticas, pero no tolero que mientan sobre lo que digo”.
Una temporada de récords para los portugueses
A pesar de las críticas, Fernandes acabó imponiéndose y se convirtió en el único poseedor del récord de asistencias de la Premier League con 21, tras la victoria por 3-0 sobre el Brighton, en la que asistió a Patrick Dorgu para marcar un gol. Esta hazaña le permitió superar la marca anterior establecida por Thierry Henry y Kevin De Bruyne, consolidando su estatus como el mejor creador de la liga. Además, fue nombrado Jugador de la Temporada y devolvió a su equipo a la Liga de Campeones.
- AFP
Carrick respalda a su influyente líder
Keane sigue sin convencerse del estilo de liderazgo del centrocampista, pero el nuevo entrenador, Michael Carrick, ya ha mostrado su apoyo. Carrick, que acaba de firmar un contrato de dos años en Old Trafford, ve al internacional portugués como pieza clave de sus planes de futuro, mientras el club se prepara para regresar a la máxima competición europea.
Sobre el futuro del capitán, Carrick afirmó: «Es una gran influencia y ha liderado con el ejemplo. No tengo motivos para pensar que se irá. Nos encanta lo que ha hecho y a él le encanta estar aquí, eso se nota».