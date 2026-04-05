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Bruno Fernandes aconseja al Manchester United que fiche a un mediocampista estrella que se llame igual que su sustituto
Un sucesor con el mismo nombre en Old Trafford
Según informa The Sun, en una decisión que sin duda simplificaría el trabajo del encargado del vestuario de Old Trafford, Bruno tiene previsto recomendar al centrocampista del West Ham United Mateus Fernandes como su sucesor a largo plazo. El jugador de 21 años ha sido uno de los pocos rayos de luz para los Hammers durante una campaña difícil que los ha visto languidecer en la zona de descenso a falta de solo siete jornadas para el final de la temporada.
Mateus, que llegó al London Stadium procedente del Southampton el verano pasado, se ha ganado rápidamente la reputación de ser uno de los jóvenes técnicos más prometedores de la máxima categoría. Sus actuaciones le valieron su primera convocatoria con la selección de Portugal durante el parón internacional de marzo, donde tuvo la oportunidad de entrenar junto a su ídolo y homónimo, Bruno.
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La drástica reorganización del centro del campo de Ratcliffe
El interés por el joven Fernandes llega en un momento de gran agitación en Carrington. Sir Jim Ratcliffe está supervisando actualmente una importante reestructuración de la plantilla del primer equipo, y los informes apuntan a que al menos ocho jugadores veteranos podrían abandonar el club este verano para recaudar fondos. La zona central del campo es la prioridad, sobre todo ahora que el veterano Casemiro se dispone a marcharse como agente libre.
El United está rastreando el mercado en busca de múltiples refuerzos para acompañar a Kobbie Mainoo. Nombres como Adam Wharton, Elliot Anderson, Sandro Tonali y Carlos Baleba ocupan los primeros puestos de la lista, pero la recomendación del capitán del club tiene un peso significativo. Mateus ya ha admitido públicamente su admiración por el capitán del United, describiéndolo como un «ídolo» para todos los jugadores que pasan por la cantera del Sporting CP.
La controversia sobre la cláusula de rescisión
Aunque el capitán del United sigue siendo una figura clave bajo las órdenes de Michael Carrick, su futuro está lejos de estar asegurado ahora que se acerca al final de su etapa de máximo rendimiento. Recientemente se ha sabido que el contrato de Fernandes incluye una cláusula de rescisión de aproximadamente 57 millones de libras, que, según se informa, solo pueden activar los clubes que no pertenecen a la Premier League. Esto ha puesto a la directiva en alerta máxima mientras planifican un futuro que, con el tiempo, podría no contar con su emblemático número ocho.
Actualmente, Mateus no se considera un objetivo prioritario por el que pagar una gran suma, pero se le está barajando seriamente como un fichaje secundario inteligente. Dada la peligrosa posición del West Ham en la liga y las pérdidas récord de 104,2 millones de libras de las que se ha informado, los Hammers podrían verse obligados a sacar provecho del joven, al que valoran en 40 millones de libras.
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El Manchester City está siguiendo de cerca la situación
Es posible que el United tenga que actuar con rapidez si quiere hacerse con los servicios de la joven promesa portuguesa, ya que su rival local, el Manchester City, también está muy pendiente de la situación. Los Citizens cuentan con un arma secreta en la figura del director deportivo Hugo Viana, el hombre que fichó a Mateus para el Sporting de Lisboa y supervisó su desarrollo en la capital portuguesa.
Dado que se espera que Bernardo Silva ponga fin este verano a su legendaria etapa de nueve años en el Etihad, el City está buscando refuerzos creativos. Sin embargo, el atractivo emocional de seguir los pasos de su ídolo en Old Trafford podría dar ventaja al United. Mientras Bruno se prepara para decidir su propio futuro tras el Mundial, asegurarse de que su homónimo esté listo para ocupar su puesto podría ser su último regalo de despedida a los Red Devils.