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Bruno Fernandes abraza su nuevo papel en banda con Jorge Jesus mientras Portugal hunde a Gales
Un cambio táctico para el capitán del Manchester United
Aunque la hoja de alineación sugería que iba a estar pegado a la banda, el mediapunta no tardó en aclarar que sus nuevas instrucciones bajo las órdenes de Jesus son mucho más matizadas de lo que parecen sobre el papel. La victoria por 1-0, lograda en el campo del Sporting CP, ofreció un primer vistazo a cómo el veterano técnico pretende utilizar a sus activos más creativos. En declaraciones a RTP, Fernandes se mostró dispuesto a desgranar sus movimientos específicos sobre el terreno de juego. Explicó que su posicionamiento estaba pensado para facilitar la progresión del balón, más que para un juego de banda tradicional.
"Si te fijas, rara vez estaba en el carril. Al defender, sí, estaba ahí para seguir al lateral y presionar al lateral en momentos más altos del campo. Por lo demás, todo tiene mucho que ver con la idea del entrenador, que es tener a un jugador por dentro que sea capaz de conectar el juego, de bajar para jugar, de servir también de apoyo al delantero y al segundo delantero, creando un triángulo en el medio y en las bandas, ayudando en ambas partes", detalló el centrocampista.
- AFP
Adaptándose a la filosofía de Jorge Jesus
El nombramiento de Jorge Jesus ha aportado una nueva perspectiva táctica a Brasil, y parece que Fernandes está disfrutando de la flexibilidad que le ofrece Jesus. A pesar de ser uno de los mejores mediapuntas del mundo, el jugador de 32 años insistió en que está más que dispuesto a sacrificar su posición preferida de inicio por el centro en beneficio del sistema colectivo.
Fernandes profundizó en sus conversaciones con el nuevo entrenador sobre su versatilidad dentro de la plantilla. "Eso fue lo que hice. El entrenador me pidió este papel para este partido. Ya me ha dicho que puedo jugar en diferentes posiciones con él, así que, para mí, lo más importante es que lo que hago ayude al equipo, y siempre daré lo mejor de mí en cualquier posición en la que me ponga el entrenador", añadió Fernandes.
Margen de mejora pese a una exhibición dominante
Aunque el marcador se mantuvo corto, Portugal fue la fuerza dominante durante gran parte de la noche, instalada en campo galés y marcando el ritmo del partido. Fernandes reconoció que, aunque la actuación fue alentadora, especialmente dado el poco tiempo que la plantilla ha pasado entrenándose bajo las órdenes de Jesus, todavía queda mucho trabajo por hacer.
Preguntado por si el resultado final fue quizá mejor que la actuación en términos generales, Fernandes ofreció una visión equilibrada de lo ocurrido en el partido. «Creamos muchas ocasiones, estuvimos casi siempre en campo rival. Fuimos muy capaces de tener el balón, de dominar el partido; obviamente, siempre hay aspectos que mejorar en cada partido, independientemente del resultado, pero creo que fue una muy buena actuación. Después de tres días de trabajo, el equipo asimiló bien las ideas y lo que nos pidió el entrenador, pero hay aspectos que mejorar», señaló.
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El foco se desplaza a la doble cita escandinava
Con los tres puntos ya en el bolsillo, Portugal puede reflexionar sobre un exitoso partido que puso de relieve tanto el potencial ofensivo como las vulnerabilidades defensivas de su renovada selección. El calendario no da tregua a Portugal, que ahora prepara una exigente visita a Noruega en Oslo este próximo domingo. Después de ese encuentro, la selección viajará a Copenhague para enfrentarse a Dinamarca el 1 de octubre, en el inicio de una serie de partidos crucial que podría definir su camino hacia las rondas eliminatorias. La ventana internacional concluirá con el regreso a casa, donde Portugal recibirá a Noruega en el Estádio do Dragão de Oporto el 4 de octubre.
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