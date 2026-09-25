Aunque la hoja de alineación sugería que iba a estar pegado a la banda, el mediapunta no tardó en aclarar que sus nuevas instrucciones bajo las órdenes de Jesus son mucho más matizadas de lo que parecen sobre el papel. La victoria por 1-0, lograda en el campo del Sporting CP, ofreció un primer vistazo a cómo el veterano técnico pretende utilizar a sus activos más creativos. En declaraciones a RTP, Fernandes se mostró dispuesto a desgranar sus movimientos específicos sobre el terreno de juego. Explicó que su posicionamiento estaba pensado para facilitar la progresión del balón, más que para un juego de banda tradicional.

"Si te fijas, rara vez estaba en el carril. Al defender, sí, estaba ahí para seguir al lateral y presionar al lateral en momentos más altos del campo. Por lo demás, todo tiene mucho que ver con la idea del entrenador, que es tener a un jugador por dentro que sea capaz de conectar el juego, de bajar para jugar, de servir también de apoyo al delantero y al segundo delantero, creando un triángulo en el medio y en las bandas, ayudando en ambas partes", detalló el centrocampista.