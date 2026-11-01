Según lo publicado por el sitio web "Football Insider", Bruno Fernandes, Harry Maguire, Luke Shaw y Marcus Rashford son candidatos a marcharse en los próximos meses, dentro de una amplia ola de cambios que el club podría experimentar en 2027.

El futuro de Fernandes parece abierto a todas las posibilidades, especialmente porque entra en el último año de su contrato con el Manchester United, mientras que el experto en asuntos financieros del fútbol Stefan Borson señaló que la salida de varios de los jugadores con salarios elevados podría dar al club la oportunidad de aliviar su carga económica.

Borson afirmó, en declaraciones recogidas por "Football Insider": "Es probable que Bruno Fernandes (33 años) se marche al final de la temporada, y también podrían irse Luke Shaw, Harry Maguire y Marcus Rashford, y eso será algo positivo para la masa salarial, en cuanto a la reducción de gastos".

Sin embargo, advirtió de que la salida de este número de jugadores pondrá al club ante la difícil tarea de reemplazarlos, explicando que los precios de los mejores jugadores del mercado alcanzan ya los 100 millones de libras esterlinas, y que evitar entrar en este mercado requiere un trabajo excepcional a la hora de seleccionar los fichajes.

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