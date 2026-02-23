Británicos en el extranjero: el insaciable Harry Kane pone al Bayern de Múnich a las puertas de una nueva gloria, mientras Ivan Toney amenaza con arrebatarle a Cristiano Ronaldo la Bota de Oro saudí y Raheem Sterling vuelve por fin a la acción

Tras nueve largos meses alejado de los terrenos de juego, Raheem Sterling volvió por fin a la acción el domingo, saliendo del banquillo en la última media hora del partido que el Feyenoord ganó por 2-1 al Telstar en casa, en la Eredivisie. La última aparición competitiva del exjugador del Chelsea se remontaba a mayo de 2025, cuando estaba cedido en el Arsenal, y su futuro en el fútbol se puso en duda después de que Enzo Maresca lo excluyera de la plantilla de los Blues.
Sin embargo, el Feyenoord le ha tendido una mano a Sterling, y en su debut se vio que aún le queda mucho por ofrecer. Consiguió cinco balones recuperados, dos duelos ganados y un 80 % de pases completados, lo que ayudó al Feyenoord a sumar su tercera victoria consecutiva y a mantener una ventaja de cinco puntos sobre el NEC, tercero en la clasificación, aunque todavía a 14 puntos del PSV, que se perfila como campeón.
Sterling solo ha firmado un contrato a corto plazo hasta junio, pero el entrenador Robin van Persie ha hecho todo lo posible para acomodarlo, incluso trasladando la concentración del equipo a Bélgica mientras el extremo esperaba su visado de trabajo. Si consigue aprovechar su prometedor comienzo, podría prolongar su estancia, aunque Sterling no piensa tan a largo plazo.
«No he jugado en un tiempo, pero intento mantenerme en forma. Llevo un tiempo con el equipo, así que se trata de dar un paso tras otro e intentar ponerme en forma para los partidos», declaró a ESPN. «Es bueno empezar tu primer partido con una victoria, creo que eso es lo más importante».
Sterling también respondió con franqueza cuando se le preguntó si Tuchel se había puesto en contacto con él para volver a integrarlo en la selección inglesa, tras fichar al exjugador del Manchester City por el Chelsea en 2022, el mismo año de su última aparición a nivel internacional.
«No he hablado con él. Solo sigo jugando al fútbol, eso es lo más importante», afirmó.
La principal ambición de Sterling no será impresionar a Tuchel por el momento, sino a Van Persie, que está encantado de contar con un jugador de su pedigrí en el De Kuip. El exdelantero del Arsenal y del Manchester United declaró en la presentación de Sterling: «Sus cualidades pueden cambiar el resultado de un partido sin lugar a dudas, y estoy convencido de que será una valiosa incorporación al equipo en nuestro camino hacia los objetivos de la segunda mitad de la temporada».