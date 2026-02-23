Británicos en el extranjero: el insaciable Harry Kane pone al Bayern de Múnich a las puertas de una nueva gloria, mientras Ivan Toney amenaza con arrebatarle a Cristiano Ronaldo la Bota de Oro saudí y Raheem Sterling vuelve por fin a la acción

El Bayern de Múnich dio un gran paso hacia la retención de su título de la Bundesliga el sábado al vencer al Eintracht de Fráncfort por 3-2 en el Allianz Arena, con un doblete de Harry Kane tras el primer gol de Aleksandar Pavlovic. El Eintracht marcó dos goles en los últimos minutos de un final de partido muy tenso, pero el Bayern aguantó y se colocó con ocho puntos de ventaja en lo más alto de la Bundesliga, aprovechando el empate 2-2 del Borussia Dortmund con el RB Leipzig más tarde ese mismo día.

Fue otra actuación implacable de Kane, que suma la asombrosa cifra de 43 goles en solo 36 partidos en todas las competiciones esta temporada, 28 de ellos en la Bundesliga. Solo un loco apostaría en contra de que el delantero inglés bata el récord de goles en una sola temporada de Robert Lewandowski (41), con 11 partidos aún por disputar para el equipo de Vincent Kompany, sobre todo si se tiene en cuenta la calidad de su segundo gol contra el Eintracht.

Kane se giró rápidamente a 25 metros de la portería antes de lanzar un imparable disparo con una precisión infalible que se coló por la esquina inferior de la red; el balón iba literalmente directo a la portería desde el momento en que salió de su pie. Fue un momento impresionante de un jugador rebosante de confianza, que está triunfando en un papel que le permite ser tanto una máquina de marcar goles como un creador de juego para el irresistible Bayern de Kompany. Casi todos los ataques prometedores pasan por Kane, que también está aportando su granito de arena en defensa, para deleite de su entrenador.

«Harry es increíblemente inteligente. Por supuesto, tiene su papel específico en defensa. Pero cuando tenemos la posesión, el 50 % es entrenamiento y el otro 50 % es simplemente confiar en que el jugador hará lo correcto», dijo Kompany después del partido. «Yo solía ser defensa y a menudo jugaba contra Harry, pero nunca vi estas cualidades porque él siempre estaba en la línea más alta. Y eso me resultaba bastante fácil de defender, ¡pero no se lo digáis a Harry!».

El Dortmund habrá estado temblando al ver la última actuación de Kane antes del Klassiker del próximo fin de semana en el Signal Iduna Park. En su estado de forma actual, es difícil ver cómo pueden detenerlo a él o al Bayern para cerrar la carrera por el título de una vez por todas.