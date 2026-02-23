Goal.com
James Westwood

Traducido por

Británicos en el extranjero: el insaciable Harry Kane pone al Bayern de Múnich a las puertas de una nueva gloria, mientras Ivan Toney amenaza con arrebatarle a Cristiano Ronaldo la Bota de Oro saudí y Raheem Sterling vuelve por fin a la acción

GOAL analiza la situación de los jugadores británicos que se ganan la vida lejos de su país natal, ya que cada vez son más las estrellas que deciden abandonar su zona de confort en busca de una mejor vida futbolística en otros lugares. La Premier League sigue siendo, sin duda, una de las ligas más entretenidas del mundo y la Championship puede resultar fantástica para el desarrollo, pero hay más opciones ahí fuera.

El eterno capitán de Inglaterra disfrutó de otra semana estelar en Alemania, pero fue una semana para olvidar para un compañero de selección que actualmente juega en La Liga, mientras que un antiguo favorito de los Tres Leones hizo su esperado regreso a los terrenos de juego en los Países Bajos. Sin embargo, es casi seguro que Thomas Tuchel no podrá contar con uno de sus antiguos alumnos del Chelsea para el Mundial de este verano, ya que su última actuación en la Serie A se vio truncada por una grave lesión que requerirá cirugía.

Cada lunes de esta temporada, GOAL te trae las últimas noticias sobre las estrellas británicas en el extranjero, lo que están haciendo, quién está alcanzando las mayores cotas y quién necesita volver a casa. Vamos a ello...

  • Kane, ansioso por conquistar su segundo título de la Bundesliga

    El Bayern de Múnich dio un gran paso hacia la retención de su título de la Bundesliga el sábado al vencer al Eintracht de Fráncfort por 3-2 en el Allianz Arena, con un doblete de Harry Kane tras el primer gol de Aleksandar Pavlovic. El Eintracht marcó dos goles en los últimos minutos de un final de partido muy tenso, pero el Bayern aguantó y se colocó con ocho puntos de ventaja en lo más alto de la Bundesliga, aprovechando el empate 2-2 del Borussia Dortmund con el RB Leipzig más tarde ese mismo día.

    Fue otra actuación implacable de Kane, que suma la asombrosa cifra de 43 goles en solo 36 partidos en todas las competiciones esta temporada, 28 de ellos en la Bundesliga. Solo un loco apostaría en contra de que el delantero inglés bata el récord de goles en una sola temporada de Robert Lewandowski (41), con 11 partidos aún por disputar para el equipo de Vincent Kompany, sobre todo si se tiene en cuenta la calidad de su segundo gol contra el Eintracht.

    Kane se giró rápidamente a 25 metros de la portería antes de lanzar un imparable disparo con una precisión infalible que se coló por la esquina inferior de la red; el balón iba literalmente directo a la portería desde el momento en que salió de su pie. Fue un momento impresionante de un jugador rebosante de confianza, que está triunfando en un papel que le permite ser tanto una máquina de marcar goles como un creador de juego para el irresistible Bayern de Kompany. Casi todos los ataques prometedores pasan por Kane, que también está aportando su granito de arena en defensa, para deleite de su entrenador.

    «Harry es increíblemente inteligente. Por supuesto, tiene su papel específico en defensa. Pero cuando tenemos la posesión, el 50 % es entrenamiento y el otro 50 % es simplemente confiar en que el jugador hará lo correcto», dijo Kompany después del partido. «Yo solía ser defensa y a menudo jugaba contra Harry, pero nunca vi estas cualidades porque él siempre estaba en la línea más alta. Y eso me resultaba bastante fácil de defender, ¡pero no se lo digáis a Harry!».

    El Dortmund habrá estado temblando al ver la última actuación de Kane antes del Klassiker del próximo fin de semana en el Signal Iduna Park. En su estado de forma actual, es difícil ver cómo pueden detenerlo a él o al Bayern para cerrar la carrera por el título de una vez por todas.

  • Real Madrid CF v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Trent se queda dormido mientras Madrid derriba la cima

    Trent Alexander-Arnold disputó la semana pasada su sexto partido como titular en La Liga con el Real Madrid y aprovechó la oportunidad con creces, dando una asistencia en la contundente victoria por 4-1 sobre la Real Sociedad. El exjugador del Liverpool recibió elogios especiales del entrenador Álvaro Arbeloa y también impresionó en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Benfica, por lo que se le concedió un merecido descanso para el partido del sábado contra el Osasuna, en el que Dani Carvajal ocupó el lateral derecho.

    Sin embargo, el Madrid se encontró con un gol en contra a falta de 25 minutos para el final, y Arbeloa decidió sustituir a Carvajal por Alexander-Arnold en un intento de dar más impulso al ataque visitante. Vinicius Jr. empató rápidamente el marcador con un sencillo remate en el minuto 73, lo que inicialmente parecía el trampolín para que el líder de la Liga sumara otros tres puntos.

    Sin embargo, el Osasuna tenía otros planes. Con el tiempo de descuento a punto de llegar, Dani Ceballos perdió el balón en el centro del campo y Raúl Moro se internó en el área antes de pasarle el balón a Raúl García, que se desmarcó hábilmente de Raúl Asencio y envió el balón al segundo palo. Fue una jugada magnífica de García, pero probablemente no habría podido llevarla a cabo si Alexander-Arnold hubiera hecho su trabajo correctamente.

    El jugador de 27 años fue demasiado lento para volver a su posición y ni siquiera intentó intervenir cuando García esquivó a Asencio, y su falta de determinación le costó caro a su equipo en el peor momento posible. El Madrid acabó cayendo por 2-1, lo que permitió al Barcelona volver a lo más alto de la tabla tras su victoria por 3-0 contra el Levante el domingo.

    Aunque Alexander-Arnold no fue el único culpable, fue otro caso de un paso adelante y otro atrás para el canterano de Anfield. Se le acaba el tiempo para reclamar una plaza en la selección inglesa para el Mundial, y tendrá que responder rápidamente cuando el Madrid reciba al Benfica en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones el miércoles.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-MARSEILLEAFP

    Greenwood y Marseille decepcionan al nuevo entrenador

    La etapa de Roberto De Zerbi en el Marsella terminó de forma ignominiosa, ya que el equipo quedó fuera de la Liga de Campeones y perdió opciones de ganar la Ligue 1 tras caer por 5-0 ante el París Saint-Germain en Le Classique. El Marsella recurrió a Habib Beye para estabilizar el barco, una semana después del despido del exdefensa del Newcastle en el Rennes, pero su primer partido en el banquillo, a domicilio en Brest, no pudo salir peor.

    Ludovic Ajorque marcó dos goles de cabeza en la primera parte para dar al Brest una ventaja cómoda, que se mantuvo hasta a siete minutos del final, cuando Mason Greenwood provocó un penalti. El exdelantero del Manchester United se levantó para lanzar la pena máxima, pero su débil disparo fue bien atajado por el portero del Brest, Gregoire Coudertt.

    El Brest aguantó para llevarse una gran victoria que le aupó al undécimo puesto, mientras que el Marsella se quedó a 14 puntos del líder, el PSG, cuarto clasificado. No se sabe si el resultado final habría sido diferente si Greenwood hubiera convertido desde los 11 metros, pero fue un error por descuido de un jugador que de repente parece haber perdido la confianza.

    Greenwood pareció perder su puntería, ya que solo dos de sus siete disparos fueron a puerta, mientras que perdió la posesión 25 veces en los 90 minutos que estuvo sobre el terreno de juego. El jugador de 24 años corre ahora el riesgo de ser superado en la carrera por la Bota de Oro de la Ligue 1, ya que Joaquín Panichelli se ha colocado a un gol del inglés, líder con 14 tantos, tras marcar en la victoria por 3-1 del Estrasburgo sobre el Lyon el domingo.

    Peor aún, si Greenwood no recupera rápidamente su mejor nivel, el Marsella podría perder la clasificación para la Liga de Campeones. Beye necesitará una mejora considerable en el rendimiento del talismán del OM cuando reciban al Lyon, tercero en la clasificación, en el Orange Velodrome, en un encuentro decisivo el próximo fin de semana.

  • AC Milan v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport

    Loftus-Cheek sufre una terrible lesión

    Tras marcar en las victorias consecutivas de la Serie A contra el Bolonia y el Pisa, Ruben Loftus-Cheek parecía estar en buena posición para volver a entrar en los planes de Tuchel para la selección inglesa, tras haber sido sorprendentemente convocado de nuevo para la selección en septiembre, después de seis años de ausencia. Massimiliano Allegri dio un respiro al excentrocampista del Chelsea en el empate 1-1 del AC Milan contra el Como el miércoles, pero volvió a la alineación titular para el partido del domingo en casa contra el Parma en plena forma física.

    Sin embargo, por desgracia, Loftus-Cheek solo aguantó 11 minutos antes de ser sustituido, y ahora sus esperanzas de disputar el Mundial se han desvanecido. El portero del Parma, Edoardo Corvi, golpeó accidentalmente a Loftus-Cheek al salir para intentar despejar un centro, dejando al jugador de 30 años retorciéndose de dolor en el césped y con sangre bajo la nariz y en la mejilla.

    Loftus-Cheek fue retirado del campo en camilla y posteriormente trasladado al hospital, donde le diagnosticaron una fractura del hueso alveolar que forma y sostiene las cavidades dentales. Según Sky Italia, será operado el lunes y se espera que esté fuera de juego durante «varios» meses.

    Es un duro golpe para Inglaterra y el Milan, que también vio cómo se rompía su racha de 24 partidos sin perder en la Serie A, ya que el Parma se llevó la victoria por 1-0 en San Siro. Esto acaba definitivamente con las opciones del Rossoneri de ganar el título, ya que su archirrival, el Inter, le saca ahora 10 puntos de ventaja en el primer puesto, y Loftus-Cheek será una gran baja en su intento por consolidar una plaza en la Liga de Campeones.

    Todo el mundo en el Milan le desea a Loftus-Cheek una rápida recuperación de la terrible lesión, y él también ha recibido un mensaje de «que te mejores pronto» de Corvi, que claramente no tenía intención de causarle ningún daño. El equipo de Allegri definitivamente no contará con Loftus-Cheek cuando viaje a Cremonese en su próximo partido de liga el 1 de marzo.

  • FBL-NED-EREDIVISIE-FEYENOORD-TELSTARAFP

    Sterling finalmente vuelve a la acción

    Tras nueve largos meses alejado de los terrenos de juego, Raheem Sterling volvió por fin a la acción el domingo, saliendo del banquillo en la última media hora del partido que el Feyenoord ganó por 2-1 al Telstar en casa, en la Eredivisie. La última aparición competitiva del exjugador del Chelsea se remontaba a mayo de 2025, cuando estaba cedido en el Arsenal, y su futuro en el fútbol se puso en duda después de que Enzo Maresca lo excluyera de la plantilla de los Blues.

    Sin embargo, el Feyenoord le ha tendido una mano a Sterling, y en su debut se vio que aún le queda mucho por ofrecer. Consiguió cinco balones recuperados, dos duelos ganados y un 80 % de pases completados, lo que ayudó al Feyenoord a sumar su tercera victoria consecutiva y a mantener una ventaja de cinco puntos sobre el NEC, tercero en la clasificación, aunque todavía a 14 puntos del PSV, que se perfila como campeón.

    Sterling solo ha firmado un contrato a corto plazo hasta junio, pero el entrenador Robin van Persie ha hecho todo lo posible para acomodarlo, incluso trasladando la concentración del equipo a Bélgica mientras el extremo esperaba su visado de trabajo. Si consigue aprovechar su prometedor comienzo, podría prolongar su estancia, aunque Sterling no piensa tan a largo plazo.

    «No he jugado en un tiempo, pero intento mantenerme en forma. Llevo un tiempo con el equipo, así que se trata de dar un paso tras otro e intentar ponerme en forma para los partidos», declaró a ESPN. «Es bueno empezar tu primer partido con una victoria, creo que eso es lo más importante».

    Sterling también respondió con franqueza cuando se le preguntó si Tuchel se había puesto en contacto con él para volver a integrarlo en la selección inglesa, tras fichar al exjugador del Manchester City por el Chelsea en 2022, el mismo año de su última aparición a nivel internacional.

    «No he hablado con él. Solo sigo jugando al fútbol, eso es lo más importante», afirmó.

    La principal ambición de Sterling no será impresionar a Tuchel por el momento, sino a Van Persie, que está encantado de contar con un jugador de su pedigrí en el De Kuip. El exdelantero del Arsenal y del Manchester United declaró en la presentación de Sterling: «Sus cualidades pueden cambiar el resultado de un partido sin lugar a dudas, y estoy convencido de que será una valiosa incorporación al equipo en nuestro camino hacia los objetivos de la segunda mitad de la temporada».

  • Ivan Toney Cristiano Ronaldo 2025-26 Saudi Pro LeagueGetty/GOAL

    Toney eclipsa a Ronaldo en Arabia Saudí

    Cristiano Ronaldo marcó dos goles para el Al-Nassr en la contundente victoria por 4-0 sobre el Al-Hazm el sábado, que devolvió al equipo de Jorge Jesus a lo más alto de la Liga Profesional Saudí, un punto por encima del Al-Hilal. El jugador de 41 años también se comprometió con el Al-Nassr tras poner fin a su protesta por la falta de actividad del club en el mercado de fichajes de enero, declarando tras el partido: «Pertenezco a Arabia Saudí».»

    Sin embargo, actualmente está siendo eclipsado en Oriente Medio por el exdelantero del Brentford Ivan Toney. Ronaldo ha ganado dos Botas de Oro consecutivas de la Pro League, pero Toney lidera la clasificación de 2025-26 con 23 goles para el Al-Ahli, cinco más que el icono portugués, y podría ser que los dos partidos que Ronaldo se perdió por lesión le pasen factura.

    Toney se adelantó otro gol a Ronaldo tras un impresionante hat-trick contra el Al-Najma el jueves. El internacional inglés remató un centro para marcar su primer gol y disparó una magnífica volea para doblar su cuenta, antes de completar su triplete con un penalti característico, que dio la victoria al Al-Ahli por 4-1. Sin embargo, también falló un penalti al principio del partido, algo muy poco habitual en el fútbol, dado que Toney había marcado los 24 penaltis anteriores de su carrera. Sin embargo, no se desanimó por el error.

    «Todo el mundo puede fallar penaltis, pero lo importante es cómo te recuperas», declaró Toney a los periodistas. «Hoy me he recuperado y he marcado un hat-trick. No dormiré tranquilo por el penalti fallado; no dormiré durante un tiempo porque estaré pensando en ello. Pero si alguien me dijera que fallara un penalti a cambio de un hat-trick, lo aceptaría».

    Superar a Ronaldo en la clasificación de máximos goleadores de Arabia Saudí sería toda una hazaña y quizá suficiente para que Toney se ganara un puesto en el avión que llevará a Inglaterra al Mundial. Es justo decir que, tal y como están las cosas, no hay mejor suplente para Harry Kane, ya que Ollie Watkins está luchando por mantener la regularidad en el Aston Villa.

