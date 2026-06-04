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Brighton y Everton siguen a un excentrocampista del Chelsea tras su gran temporada en la Serie A
La Premier League vuelve a mostrar interés en Casadei.
Casadei vuelve a interesar a Everton y Brighton tras su destacada evolución en el Torino. El centrocampista italiano de 23 años ya conoce la Premier League por su paso por Chelsea y Leicester, y su rápida adaptación a Italia confirma el talento que mostró en categorías inferiores.
Su experiencia en la cantera del Chelsea y su cesión al Leicester le hacen conocer las exigencias físicas del fútbol inglés. Ambos clubes le siguen de cara a la próxima ventana de fichajes.
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El centrocampista cuaja una temporada estelar en Turín
Desde su llegada al Torino procedente del Chelsea en febrero por unos 13 millones de euros, Casadei se ha hecho imprescindible en el once. Ha madurado en la Serie A y ya es clave en el esquema granata: 33 partidos y seis goles.
Su entrenador, Roberto D'Aversa, ya lo elogió: «Casadei puede inclinar la balanza, algo que pocos tienen, como [Giovanni] Simeone», resaltando su perfil único en la plantilla.
La firme postura del Torino respecto a una venta
A pesar del interés inglés, el Torino no tiene prisa por vender su joya. Hace año y medio invirtió fuerte en el internacional sub-21 italiano y lo ve clave en su proyecto. No negociará a menos que llegue una oferta irrebatible.
Idealmente, desean que siga creciendo en Turín para incrementar aún más su valor de mercado. Por ello, solo valorarán una venta si reciben una oferta muy superior a la que pagaron al Chelsea.
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La opinión de Casadei sobre un posible regreso
Por ahora, la situación del jugador sigue tranquila. Como es sabido, Casadei lo pasó mal en sus últimos meses en Stamford Bridge, donde le costó hacerse un hueco en una plantilla abarrotada. Su fichaje por el Torino le ha devuelto la confianza y le ha garantizado minutos de juego, objetivo que ha cumplido. Tras marcar en el derbi contra la Juventus, admitió: «Me he soltado a medida que pasaban los minutos», lo que refleja su creciente comodidad en los partidos de alto riesgo.
Aunque la Premier League sigue seduciendo a muchos jóvenes italianos, Casadei se muestra feliz en la Serie A. Regresar a su país el año pasado, tras un agotador paso por Londres, lo llenó de alegría. Ahora se desconoce si Brighton o Everton lograrán convencerlo de intentar una segunda aventura en Inglaterra, pero la lucha por ficharlo crece.