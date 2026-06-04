Brighton y Everton siguen a un excentrocampista del Chelsea tras su gran temporada en la Serie A

Casadei vuelve a interesar a Everton y Brighton tras su destacada evolución en el Torino. El centrocampista italiano de 23 años ya conoce la Premier League por su paso por Chelsea y Leicester, y su rápida adaptación a Italia confirma el talento que mostró en categorías inferiores.

Su experiencia en la cantera del Chelsea y su cesión al Leicester le hacen conocer las exigencias físicas del fútbol inglés. Ambos clubes le siguen de cara a la próxima ventana de fichajes.