AFP
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Brighton rechaza una oferta de 50 millones de libras del Liverpool por Yankuba Minteh mientras el club red apunta a un extremo
El Brighton se mantiene firme en la tasación de Minteh
Según The Athletic, el Brighton & Hove Albion ha enviado un mensaje claro al Liverpool al rechazar una oferta de 50 millones de libras por Minteh. El jugador de 22 años, que disputó 36 partidos en todas las competiciones con el Brighton la temporada pasada, marcó tres goles y dio cuatro asistencias, se ha convertido en un objetivo prioritario para el equipo de fichajes de Anfield, que busca reconstruir su delantera.
El internacional gambiano se encuentra actualmente de baja después de someterse a una operación por una lesión en la pierna derecha sufrida durante una victoria por 3-0 en un amistoso contra la Roma a principios de este mes. Aunque se espera que Minteh esté otras ocho semanas fuera de los terrenos de juego, su estado físico no ha disuadido al Liverpool de mover ficha.
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En busca del sucesor de Salah
El interés del Liverpool por Minteh llega en un momento de transición para la parcela ofensiva del club. Tras la salida de Mohamed Salah al Trabzonspor, el Liverpool ha convertido en una prioridad añadir profundidad y calidad a sus opciones por banda, después de haber fichado únicamente a Victor Munoz, procedente de Osasuna, hasta ahora este verano como su único refuerzo ofensivo.
Durante su etapa en el Amex Stadium, Minteh ha demostrado ser un activo productivo, con una aportación de nueve goles y ocho asistencias en 66 partidos de la Premier League. Aunque ha jugado principalmente en la banda derecha, su versatilidad ha sido un gran punto a favor para el Brighton, ya que ha actuado con frecuencia en la banda izquierda cuando el internacional japonés Kaoru Mitoma no ha estado disponible.
El Brighton, ante una doble ofensiva en el mercado de fichajes
El interés por Minteh no es el único quebradero de cabeza al que se enfrenta esta semana la directiva del Brighton. La oferta del Liverpool coincide con la renovación del interés del Manchester United por fichar al centrocampista camerunés Carlos Baleba. Las Gaviotas están soportando en estos momentos una intensa presión por dos de sus jóvenes activos más codiciados, mientras el tradicional «Big Six» busca saquear una vez más la cantera de talento del club de la costa sur.
Los informes indican que los clubes están cerca de llegar a un acuerdo por Baleba, aunque todavía no se ha cerrado uno definitivo. El Manchester United ha presentado una oferta de alrededor de 60 millones de libras más 5 millones en variables por el centrocampista, una cifra que actualmente se considera inferior al precio que pide el Brighton.
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Seguridad a largo plazo para el Brighton
Una gran ventaja que tiene el Brighton en estas negociaciones es la situación contractual de sus estrellas. Minteh tiene contrato actualmente hasta 2029, lo que significa que no existe una presión inmediata para venderlo a un precio rebajado. El club es muy consciente de que su valor podría seguir aumentando una vez regrese de su actual baja por lesión, mientras el Brighton se prepara para arrancar su nueva temporada de la Premier League recibiendo al Aston Villa el domingo.
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