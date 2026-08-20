Según The Athletic, el Brighton & Hove Albion ha enviado un mensaje claro al Liverpool al rechazar una oferta de 50 millones de libras por Minteh. El jugador de 22 años, que disputó 36 partidos en todas las competiciones con el Brighton la temporada pasada, marcó tres goles y dio cuatro asistencias, se ha convertido en un objetivo prioritario para el equipo de fichajes de Anfield, que busca reconstruir su delantera.

El internacional gambiano se encuentra actualmente de baja después de someterse a una operación por una lesión en la pierna derecha sufrida durante una victoria por 3-0 en un amistoso contra la Roma a principios de este mes. Aunque se espera que Minteh esté otras ocho semanas fuera de los terrenos de juego, su estado físico no ha disuadido al Liverpool de mover ficha.