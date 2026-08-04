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Brighton, cerca de cerrar un acuerdo de seis cifras para fichar a la defensa del Manchester United Gabby George
El Brighton va a por el defensa del United George
Según BBC Sport, el Brighton está cerca de cerrar un traspaso de seis cifras por la defensa del United George de cara a la nueva temporada de la Women's Super League. La jugadora, de 29 años, tiene un año restante de contrato después de que el United activara una opción de ampliación en enero. Durante sus tres años en el Manchester United, disputó más de 50 partidos y ayudó al club a ganar la Women's FA Cup en 2024.
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Vidosic continúa reforzando la plantilla este verano
El deseo de George de tener minutos con regularidad supone un impulso importante para la ambiciosa plantilla del Brighton a las órdenes de Dario Vidosic. Antes de unirse al United en 2023, George progresó en la cantera del Everton, disputó más de 100 partidos y sumó tres internacionalidades con Inglaterra. Su amplia experiencia complementa los fichajes del Brighton este verano, entre ellos la capitana de Suiza Lia Walti y la centrocampista del Hammarby Emilie Joramo.
El United busca nuevo entrenador
La autorización del United para la salida de George coincide con una transición clave en el banquillo tras la salida de Marc Skinner. El club confirmó el lunes que Skinner dejó su cargo de mutuo acuerdo, mientras los dirigentes evalúan activamente a los candidatos para sustituirle. Esta venta aporta fondos adicionales mientras el United reestructura su plantilla durante la búsqueda de un nuevo entrenador para seguir siendo competitivo en la parte alta de la WSL.
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El estreno de la temporada pondrá a prueba al Arsenal
Brighton afrontará un reto importante cuando reciba al Arsenal en su estreno en la WSL el domingo 6 de septiembre. Ese partido en casa sirve como una referencia clave para el equipo de Vidosic tras acabar séptimo la pasada temporada. Mientras tanto, George espera cerrar su traspaso cuanto antes para integrarse en los planes tácticos antes de un exigente calendario nacional.
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