Según BBC Sport, el Brighton está cerca de cerrar un traspaso de seis cifras por la defensa del United George de cara a la nueva temporada de la Women's Super League. La jugadora, de 29 años, tiene un año restante de contrato después de que el United activara una opción de ampliación en enero. Durante sus tres años en el Manchester United, disputó más de 50 partidos y ayudó al club a ganar la Women's FA Cup en 2024.







