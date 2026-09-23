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Germany v Denmark: Round of 16 - UEFA EURO 2024Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Traducido por

Brian Riemer aborda el futuro de Christian Eriksen y el contratiempo por lesión de Kasper Dolberg

Dinamarca
B. Riemer
C. Eriksen
Noruega vs Dinamarca
Noruega
UEFA Nations League A

El seleccionador de Dinamarca, Brian Riemer, se negó a comentar el futuro de Christian Eriksen después de que el técnico del Wolfsburgo, Tobias Strobl, le aconsejara retirarse sin que nadie se lo pidiera. El entrenador danés también habló sobre una devastadora lesión sufrida en un entrenamiento por el delantero Kasper Dolberg antes del duelo de la Nations League contra Noruega.

  • Riemer aborda la situación de Eriksen en medio de la crisis de la selección de Dinamarca

    El seleccionador de Dinamarca, Brian Riemer, abordó la situación en curso que rodea a Christian Eriksen antes del estreno del jueves en la Liga de Naciones de la UEFA contra Noruega. En declaraciones a Viaplay, Riemer respondió a los comentarios públicos realizados por el técnico del Wolfsburgo, Tobias Strobl, quien sugirió que Eriksen debería plantearse la retirada tras su colapso contra Ucrania en junio.

    Eriksen continúa con su rehabilitación lejos de la selección.

    Riemer rechazó con firmeza ofrecer consejos personales sobre las decisiones privadas de carrera de Eriksen, manteniendo un respeto total por el mediapunta.


    • Anuncios
  • imago-sport-1078100606.jpgGonzales Photo

    El entrenador se niega a comentar los consejos sobre la retirada de Eriksen

    Al abordar los comentarios de Strobl, Riemer dejó claro que no especulará públicamente sobre el futuro personal de Eriksen. El técnico danés reiteró que Eriksen sigue siendo un futbolista excepcionalmente talentoso y señaló que cualquier anuncio oficial sobre el rumbo de su carrera llegará directamente del propio jugador.

    Riemer subrayó que su papel se limita exclusivamente a evaluar a Eriksen como futbolista una vez que el jugador aclare su futuro.

    «Puede decir eso, pero no es así como quiero expresarme», afirmó Riemer. «No creo que le corresponda a Brian Riemer tener ninguna opinión sobre lo que Christian Eriksen debería hacer a nivel humano. En algún momento espero que haya un anuncio sobre lo que Christian quiere».


  • Dolberg sufre un accidente en solitario mientras 160 internacionalidades se esfuman

    Agravando aún más los problemas de Dinamarca con la convocatoria, el delantero Kasper Dolberg fue descartado para los próximos cuatro partidos debido a una extraña lesión sufrida en un entrenamiento. Riemer confirmó que Dolberg pisó mal en un accidente en solitario, uniéndose a Alexander Bah y Andreas Christensen en la enfermería.

    Según el medio danés Bold, Riemer lamentó perder la experiencia de 160 internacionalidades de cara al próximo parón de selecciones.

    «Kasper pisa mal durante el entrenamiento. Fue un accidente en solitario», explicó Riemer. «En esa situación, todos fuimos conscientes de que no podía continuar entrenándose y de que no estaría listo. Estoy increíblemente decepcionado de que ahora tengamos que prescindir de él».

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  • imago-sport-1062828941.jpgMichael Barrett Boesen

    Dinamarca busca soluciones antes del duelo de Oslo

    A pesar de las ausencias de figuras clave como Eriksen, Dolberg, Christensen y Kasper Schmeichel, Riemer sigue centrado en encontrar soluciones tácticas. Dinamarca convocó a los jóvenes talentos Lucas Hogsberg, Anton Gaaei y Mohamed Daramy para reforzar la plantilla de cara a su estreno en el Grupo 4 de la Liga A en Oslo.

    Dinamarca aspira a superar sus problemas por lesión y mantener su sólido historial ante Noruega.

    El equipo de Riemer se prepara para enfrentarse a Noruega antes de recibir a Gales a finales de este mes.

UEFA Nations League A
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