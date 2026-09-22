Brian Brobbey atribuye al análisis de vídeo su hat-trick ante el Manchester City y su convocatoria con Países Bajos

El delantero del Sunderland Brian Brobbey vivió una semana memorable después de firmar un impresionante hat-trick contra el Manchester City en el Etihad Stadium. A pesar de la derrota por 5-3 de los Black Cats, el atacante de 24 años recibió una inusual nota de 10/10 de la BBC por su sensacional actuación.
Brobbey se ha adaptado sin problemas al fútbol inglés desde su salida del Ajax, consolidando su impresionante reputación internacional.
El delantero se incorporó a la concentración de Países Bajos en Zeist rebosante de confianza de cara al parón internacional.