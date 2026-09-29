Reflexionando sobre una irrupción internacional que llegó antes de lo previsto, Bidon habló con franqueza sobre su orgullo en una entrevista oficial con el canal de medios de la CBF. Al expresar su alegría por alcanzar la cima del fútbol brasileño, Bidon dijo: "La sensación es la mejor posible. Estoy cumpliendo un sueño de infancia".

Decidido a absorber cada enseñanza durante su etapa con la selección absoluta, el centrocampista añadió: "Nunca imaginé que estaría viviendo este momento tan rápido. Creo que voy a aprovechar al máximo absolutamente todo lo que pueda aquí. Es una experiencia enorme, así que creo que este momento será muy importante para mí. Ojalá sea el primero de muchos".