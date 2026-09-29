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imago-sport-1083751870.jpgSports Press Photo
Adhe Makayasa
Traducido por

Breno Bidon revela la inspiración de Bruno Guimaraes tras la sorprendente llamada de Brasil para la perla del Corinthians

Brazil
B. Bidon
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B. Guimaraes
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Breno Bidon, promesa del Corinthians, ha expresado su incredulidad tras recibir su primera convocatoria con la selección absoluta de Brasil para sus amistosos internacionales. El centrocampista de 21 años reveló que entrenarse junto a la estrella del Arsenal Bruno Guimaraes cumple una ambición de toda la vida, y citó a su compatriota como un influyente modelo a seguir de la era moderna.

  • imago-sport-1083618025.jpgAvalon.red

    El centrocampista revelación logra el reconocimiento con el primer equipo

    Una sorprendente primera convocatoria con la selección absoluta supone un importante reconocimiento a la regularidad mostrada por el joven centrocampista en el fútbol sudamericano. Después de adquirir una valiosa experiencia en torneos con la selección sub-20, Bidon se consolidó rápidamente como una presencia indispensable en la sala de máquinas del Corinthians, acumulando más de 100 apariciones con el primer equipo desde 2024. Trabajar junto a estrellas internacionales ya consolidadas durante la concentración ha supuesto un enorme impulso anímico para el talento emergente, que aspira a demostrar que merece vestir la camiseta de Brasil.

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  • «Estoy cumpliendo un sueño de la infancia»

    Reflexionando sobre una irrupción internacional que llegó antes de lo previsto, Bidon habló con franqueza sobre su orgullo en una entrevista oficial con el canal de medios de la CBF. Al expresar su alegría por alcanzar la cima del fútbol brasileño, Bidon dijo: "La sensación es la mejor posible. Estoy cumpliendo un sueño de infancia".

    Decidido a absorber cada enseñanza durante su etapa con la selección absoluta, el centrocampista añadió: "Nunca imaginé que estaría viviendo este momento tan rápido. Creo que voy a aprovechar al máximo absolutamente todo lo que pueda aquí. Es una experiencia enorme, así que creo que este momento será muy importante para mí. Ojalá sea el primero de muchos".

  • imago-sport-1083683823.jpgSports Press Photo

    «Guimaraes es un tipo al que sigo de cerca»

    Compartir vestuario con habituales consolidados del fútbol europeo le ha dado a Bidon la oportunidad de observar de cerca a Guimaraes, cuyas actuaciones en el mayor escenario admiraba desde hace tiempo. Subrayando su aprecio por la autoridad de su compatriota en el centro del campo, Bidon explicó: "De la generación actual, Bruno Guimaraes es un tipo al que sigo de cerca. Hizo un Mundial muy bueno y consiguió destacar".

    La interacción directa en los entrenamientos no ha hecho más que reforzar por qué ve al exjugador del Lyon como una referencia para su carrera: "Es alguien que ha vivido mucho en el fútbol. Empezó pronto en Brasil y es alguien a quien admiro mucho. Por el tiempo que he pasado con él, tiene una gran mentalidad ganadora. Y en el campo, no hace falta decir que ha estado jugando muy bien".

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  • Un debutante apunta a un posible debut internacional

    Bidon podría conseguir su primera internacionalidad absoluta cuando el equipo de Carlo Ancelotti se enfrente a Australia en un amistoso este martes. La expedición viajará posteriormente a India para disputar un segundo partido de exhibición el 3 de octubre y poner fin a su gira internacional. La posible rotación de la plantilla entre ambos encuentros brinda una oportunidad oportuna para que el joven impresione al cuerpo técnico y se gane un puesto habitual en futuras convocatorias.

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