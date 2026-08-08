Bremer ya expresó anteriormente su frustración por el bajón en los estándares de la Juventus, al sostener que un club de la talla de la Juventus no debería conformarse con pelear simplemente por acabar entre los cuatro primeros de la Serie A. Sin embargo, el defensa brasileño, cuyo único título en Turín hasta ahora es la Coppa Italia 2023-24, aclaró que su crítica respondía estrictamente al deseo de devolver al club a su antigua gloria.

Al profundizar en la motivación de sus palabras, Bremer insistió: "No dije esas cosas porque estuviera buscando una excusa para irme. En todo caso, intentaba expresar mi ambición; no me conformo con terminar mi carrera con una Coppa Italia en la vitrina.

"Quiero más, y quiero que la Juventus vuelva al nivel que le corresponde. Como ha dicho Spalletti, todavía nos falta un poco, pero estamos poniendo cimientos importantes, [Randal] Kolo Muani, [Kerim] Alajbegovic. Y apuesto por mi amigo Douglas Luiz, que tiene cualidades de sobra y las demostrará".