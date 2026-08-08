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Juventus v Galatasaray A.S. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

Bremer habla sobre su futuro en la Juventus en medio del interés del Tottenham y el Bayern de Múnich

Fichajes
G. Bremer
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El defensa de la Juventus Gleison Bremer ha descartado con firmeza las especulaciones sobre una posible salida de Turín este verano, pese al creciente interés de clubes europeos. El internacional brasileño de 29 años sigue totalmente comprometido con la Juventus y ha expresado su deseo de ayudar al conjunto italiano a recuperar su condición de aspirante al título tras una difícil campaña nacional.

  • Bremer se compromete con la Juventus

    El central de la Juventus Bremer ha descartado con firmeza los rumores sobre una salida de Turín este verano en medio del interés de Tottenham, Bayern e Inter de Milán. El internacional brasileño de 29 años ha disputado 122 partidos con la Juventus desde que realizó el cambio de club dentro de la misma ciudad procedente del Torino en 2022. Durante la campaña 2025-26 a las órdenes de Luciano Spalletti, Bremer sostuvo la defensa al firmar el segundo mejor registro de la plantilla tanto en duelos aéreos ganados (79) como en despejes (113), aunque el club terminó en una decepcionante sexta posición en la Serie A.

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  • AC Milan v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport

    El defensa rechaza los rumores de salida

    Al abordar las especulaciones que le vinculan con grandes clubes de toda Europa, Bremer subrayó su firme compromiso de seguir en el Allianz Stadium. Al hablar sobre su futuro en la Juventus, Bremer declaró a La Gazzetta dello Sport: "No he pedido a la Juventus que me venda. Especialmente en un momento difícil, para el club y para mí, ni se me ha pasado por la cabeza; sería como huir. Si algún día me separo de la Juventus, quizá cuando sea mayor, saldré por la puerta principal con la cabeza bien alta".

  • El brasileño exige estándares más altos

    Bremer ya expresó anteriormente su frustración por el bajón en los estándares de la Juventus, al sostener que un club de la talla de la Juventus no debería conformarse con pelear simplemente por acabar entre los cuatro primeros de la Serie A. Sin embargo, el defensa brasileño, cuyo único título en Turín hasta ahora es la Coppa Italia 2023-24, aclaró que su crítica respondía estrictamente al deseo de devolver al club a su antigua gloria.

    Al profundizar en la motivación de sus palabras, Bremer insistió: "No dije esas cosas porque estuviera buscando una excusa para irme. En todo caso, intentaba expresar mi ambición; no me conformo con terminar mi carrera con una Coppa Italia en la vitrina.

    "Quiero más, y quiero que la Juventus vuelva al nivel que le corresponde. Como ha dicho Spalletti, todavía nos falta un poco, pero estamos poniendo cimientos importantes, [Randal] Kolo Muani, [Kerim] Alajbegovic. Y apuesto por mi amigo Douglas Luiz, que tiene cualidades de sobra y las demostrará".

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    La preparación de la pretemporada es clave

    A la Juventus le quedan tres amistosos de pretemporada para afinar el sistema táctico de Spalletti antes de iniciar su campaña en la Serie A contra el Frosinone el 23 de agosto. Se espera que la integración de los nuevos fichajes, como Kolo Muani y Alajbegovic, refuerce el impulso de la plantilla para asegurar el regreso a los puestos de Champions League. Estos próximos encuentros ofrecerán una indicación clara del grado de preparación de la Juventus para presentar una seria candidatura de cara a la temporada que viene.