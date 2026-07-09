«No es el final, sino el principio». Con esta frase, Carlo Ancelotti cerró la decepcionante participación en el Mundial 2026 y abrió el ciclo hacia 2030, cuando vence su contrato. La aventura entre Estados Unidos, Canadá y México ha sido un fracaso: el peor resultado desde Italia 1990, cuando cayeron en octavos ante la Argentina de Maradona.





Ahora debe renovar un plantel con promedio de edad superior a 29 años y definir un estilo más brasileño. Se parte del 33 % de posesión ante Noruega, el peor registro de la Seleção en Mundiales, una historia que no celebra un título desde hace 24 años, que serán 28 en la próxima cita. Hay que dar espacio al talento, a los delanteros y a latécnica, pero ¿hay en Brasil jugadores capaces de impulsar la renovación? ¿Quiénes son?



