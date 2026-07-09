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cm grafica ancelotti brasile 2025 26Calciomercato
Simone Gervasio

Traducido por

Brasil y Ancelotti rumbo al Mundial 2030: de Estevao a los «italianos», los jugadores para reconstruir

World Cup
C. Ancelotti
Brazil

¿Cómo evolucionará la selección brasileña y quiénes serán sus próximas estrellas para el Mundial 2030? La transición es compleja, el plantel se rejuvenece y aún se buscan nuevos campeones.

«No es el final, sino el principio». Con esta frase, Carlo Ancelotti cerró la decepcionante participación en el Mundial 2026 y abrió el ciclo hacia 2030, cuando vence su contrato. La aventura entre Estados Unidos, Canadá y México ha sido un fracaso: el peor resultado desde Italia 1990, cuando cayeron en octavos ante la Argentina de Maradona. 


Ahora debe renovar un plantel con promedio de edad superior a 29 años y definir un estilo más brasileño. Se parte del 33 % de posesión ante Noruega, el peor registro de la Seleção en Mundiales, una historia que no celebra un título desde hace 24 años, que serán 28 en la próxima cita. Hay que dar espacio al talento, a los delanteros y a latécnica, pero ¿hay en Brasil jugadores capaces de impulsar la renovación? ¿Quiénes son?


Estos son los jugadores, posición por posición, con los que hay que volver a empezar.

  • PORTEROS

    La portería de la Seleção genera debate. En América, Ancelotti cuenta con Alisson (33), Ederson (32) y Weverton (38), pero se espera que ninguno esté en el próximo Mundial. Sin grandes figuras a la vista, Bento, Hugo Souza y Carlos Miguel lucharán por el puesto.


    Por el puesto competirán Bento, Hugo Souza y Carlos Miguel, lejos ya de la época de Dida, Julio César o los actuales titulares.

    • Anuncios

  • DEFENSAS

    La defensa necesita un relevo generacional urgente. Danilo (34) y Alex Sandro (35) ya no serán convocados; Marquinhos, de 28 años, liderará a Bremer, Gabriel y al recién incorporado Éder Militão, ausente del Mundial por lesión. En la recámara aguardan Vitor Reis (20 años, Manchester City), Murillo (Nottingham Forest) y el nuevo fichaje de la Fiorentina, Viery.


    En resumen, en la zaga Brasil está tranquilo. En los laterales la historia es distinta: hacen falta nuevos valores que hereden el legado de las leyendas. Vanderson tendrá su chance, pero podrían destacar varios «italianos»: Dodo (Fiorentina), Carlos Augusto (Inter) y, sin duda, Wesley (Roma), ausente en el Mundial por lesión. También atentos a los milanistas Kaiki y Yan Couto, que podrían sumarse a la carrera.

  • MEDIOCAMPISTAS

    En el centro del campo también soplan vientos de cambio: los centrocampistas Fabinho (32 años) y Casemiro (34) se retirarán, y Bruno Guimaraes asumirá el liderazgo. Ederson, a punto de fichar por el Manchester United procedente del Atalanta, podría ser titular; si en la Premier League muestra la misma importancia que con los nerazzurri, tendrá el puesto asegurado. A su lado podrían surgir André y João Gomes, del Wolves, y Andrey Santos, del Chelsea, ya seguido por el United. Más jóvenes, pero no más fuertes. En cuatro años, Brasil confía en que aparezca un talento capaz de tomar las riendas.

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  • DELANTEROS

    A sus 34 años, el «canto del cisne» de Neymar deja a la Seleção en manos de Vinicius. El jugador del Real Madrid debe asumir el liderazgo, convertirse en el centro de gravedad de Brasil y, si llega otro penalti decisivo, no eludir la responsabilidad como ocurrió contra Noruega.


    La estrella del Real Madrid debe dar un paso al frente, salir de la sombra de Neymar y convertirse en el símbolo de su país. Le acompañarán Raphinha, Martinelli y Cunha, aunque en el futuro cobrarán más peso los jóvenes de 19 años: Rayan, con un Mundial positivo, y Endrick, decisivo pero en sentido negativo por la eliminación de su selección.


    Detrás aguardan la explosión de Estevao, frenado por lesiones pero con destellos de clase en el Chelsea, y la consagración de Rodrygo, quien quizá deba buscar minutos lejos de Madrid para ser el campeón que solo ha mostrado a ratos. Y es imposible ignorar a Joao Pedro, excluido por Ancelotti y titular en el Chelsea.


    Por detrás asoman otras promesas aún lejos de la Canarinha: Kaio Jorge,Antony,William Gomes, Vitor Roque, Savinho y Alisson Santos.