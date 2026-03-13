Brasil une fuerzas con Jordania mientras Nike presenta una nueva y revolucionaria equipación visitante de cara al Mundial

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ha anunciado una colaboración histórica con Jordan Brand. Presentada en un acto repleto de estrellas celebrado en São Paulo, la nueva equipación visitante supone una ruptura con la tradición, ya que el «Swoosh» de Nike es sustituido por el icónico motivo «Jumpman» de Michael Jordan, fusionando la tradición del fútbol de élite con la realeza mundial de la moda urbana.

La camiseta mantiene la clásica paleta de colores azul y amarillo, pero incorpora el legendario estampado de elefante, una textura sinónimo de las zapatillas Air Jordan 3 de 1988. Diseñada con la innovación Aero-FIT, la equipación es un 11 % más ligera y significativamente más transpirable, y utiliza residuos textiles 100 % reciclados para combinar el rendimiento de élite con la sostenibilidad medioambiental.