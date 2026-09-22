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Brasil se mueve para proteger a la próxima generación mientras la CBF recorta el cupo de jugadores extranjeros en las máximas categorías
El organismo rector frena las importaciones
Las autoridades del fútbol brasileño han ratificado oficialmente una reducción gradual del cupo de jugadores extranjeros en la Serie A y la Serie B. La nueva directiva establece que el límite actual de nueve futbolistas extranjeros por convocatoria para cada partido se reducirá a ocho en 2027 antes de llegar a cinco en 2030. Esa intervención decisiva pretende frenar la rápida llegada de jugadores del extranjero, al tiempo que restablece la normativa de la competición nacional a los niveles de 2022.
- AFP
Un ejecutivo defiende una transición por fases
Además de restringir al personal extranjero, la CBF exigirá que cada club reserve al menos 25 plazas de sus inscripciones de plantillas de 50 jugadores exclusivamente para talentos sub-23 de aquí a 2030. Esta reforma regulatoria recibió un respaldo abrumador de los 40 clubes profesionales y de las federaciones estatales regionales, y fue aprobada con solo dos votos en contra.
El organismo rector insiste en que este ajuste gradual preserva los estándares competitivos sin comprometer el desarrollo sostenible del fútbol base. Al exponer la lógica estratégica del marco revisado, el director ejecutivo de la CBF, Helder Melillo, insistió, según recoge Marca: "La medida que proponemos ahora sigue manteniendo un número considerable de jugadores extranjeros".
La alarmante demografía provoca una reestructuración
Una investigación interna de la confederación reveló un aumento drástico del personal importado, que pasó de 95 jugadores en 2022 a 162 en 2025. Según el estudio presentado por la CBF, esa afluencia elevó la edad media de la máxima categoría a 28,5 años, sensiblemente superior a la de las principales ligas de Europa. La reducción de los minutos en el primer equipo para los talentos emergentes amenazó a los clubes nacionales que dependen en gran medida de las ventas al exterior de talento formado en casa.
Los clubes renuevan las vías de acceso de la cantera
Los clubes de élite de Brasil cuentan ahora con un periodo de gracia hasta 2027 para ajustar sus estrategias de fichajes y gestionar de forma metódica los cupos de jugadores extranjeros. Las jerarquías de los clubes deben redirigir capital hacia sus canteras para cumplir con las cuotas obligatorias de menores de 23 años en las plantillas del primer equipo. Este reajuste estructural a largo plazo debería reforzar la posición de Brasil como la principal cantera de talento del fútbol mundial.
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