+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
BRAZILKIngs World

Brasil se corona campeón y domina la Kings World Cup Nations 2026

Brasil revalidó su dominio en la Kings World Cup Nations al golear 6-2 a Chile en un Allianz Parque repleto y vibrante ante millones.

  • Brazil Kings LeagueGOAL

    Brasil defiende la corona

    Brasil reafirmó su condición de potencia dominante en el universo de la Kings League al derrotar 6-2 a Chile en la final de la Kings World Cup Nations 2026, disputada en el Allianz Parque. Ante 41,316 aficionados y una enorme audiencia global, la Seleção estuvo a la altura del escenario y ofreció una exhibición arrolladora de fútbol ofensivo.

    • Anuncios
  • ChileGOAL

    Chile empuja valientemente

    Brasil tomó una ventaja sólida desde los primeros minutos, impulsado por su tridente ofensivo: Kelvin Oliveira, Leleti García y Lipão Pinheiro. Chile, la gran sorpresa del torneo, se negó a rendirse y reaccionó con carácter, recortando distancias en dos ocasiones y manteniendo el partido competitivo hasta bien avanzado el encuentro.

    El desenlace se inclinó definitivamente a favor de Brasil gracias a contragolpes letales y una definición implacable. Kelvin Oliveira sentenció la final en los minutos finales y coronó una actuación que confirmó a Brasil como bicampeón de la Kings World Cup Nations.

    Los reconocimientos individuales también acompañaron la noche: Leleti García fue elegido MVP de la final, Lipão Pinheiro terminó como máximo goleador del torneo, y el portero chileno Matías Herrera fue distinguido por su destacada actuación.

  • chadKIngs World

    Las estrellas brillan más fuerte

    La velada arrancó con un showmatch de alto voltaje entre CazéTV y Kings League Brasil, que encendió el ambiente y anticipó lo que sería una noche histórica. El espectáculo reunió a una mezcla única de ex figuras del fútbol, creadores de contenido y atletas de distintas disciplinas.

    Entre los protagonistas destacaron leyendas como Ronaldo, Neymar, Bebeto, Zé Roberto, Denílson, Michel Bastos y Maicon, además del ícono de la NFL Chad “Ochocinco” Johnson, reforzando el sello de entretenimiento que define al universo de la Kings League.

  • RONALDOKIngs World

    São Paulo celebra

    Más allá del fútbol, la noche fue un auténtico espectáculo. Leyendas como Neymar, Ronaldo Nazário y Bebeto se hicieron presentes, mientras que un showmatch protagonizado por creadores y las actuaciones musicales en vivo convirtieron la final en una verdadera celebración cultural.

    En São Paulo, el fútbol, el entretenimiento y el fervor del fandom global se unieron para sellar una coronación inolvidable de Brasil.

0