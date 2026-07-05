Brasil-Noruega, las valoraciones de CM: Nyland y Haaland, espectaculares; Schjelderup decide el partido. Bruno Guimaraes y Endrick, desastrosos

ALISSON 6: Prodigioso al final de la primera parte al atajar el disparo de Odegaard desde una posición más que favorable. Da un susto al casi no llegar a tocar el balón en un centro desde la izquierda de Moller Wolfe, pero no puede hacer nada cuando comienza el espectáculo personal de Haaland.



DANILO 5: Bien en la primera parte, gracias al mal día de Nusa. En la segunda, Schjelderup lo saca de su zona con la ayuda de Moller Wolfe y Berg.



MARQUINHOS 5,5: Referente de la zaga brasileña, controló sin riesgos hasta que la furia de Haaland lo arrolló en la segunda parte. Impotente ante una nueva derrota mundialista de una Seleção irreconocible.



GABRIEL MAGALHÃES 5: Partido tranquilo hasta que pierde la marca de Haaland en el gol decisivo. Tampoco interviene en la acción del segundo tanto del ‘9’ del Manchester City.

DOUGLAS SANTOS 5,5: Sorloth lo sorprende rápido y aprovecha un descuido para asistir a Berg, aunque el fuera de juego lo salva. Partido prudente, sin brillar, más preocupado por cubrir a Vinicius. Poco aporte.



CASEMIRO 5,5: ritmo moderado, pero siempre con sentido de la posición y la percepción de hacer lo correcto en el momento adecuado. Es el director de juego de una selección brasileña que decide con acierto cuándo es el momento de subir una marcha. En la última jugada de la primera parte, su pase imaginativo casi termina en asistencia para Martinelli. En la segunda parte bajó el ritmo y falló el último pase que podría haber igualado el partido.



BRUNO GUIMARAES 4,5: Designado por Ancelotti para marcar el ritmo de presión y lanzar los contraataques, es el más regular de Brasil, pero falla un penalti que podría haber cambiado el partido. Nunca se mete del todo en el partido, aunque ayuda en la recuperación y falla un mano a mano con Nyland por fuera de juego.

(desde el 79’, EDERSON, s. n.)



RAYAN 6: se está convirtiendo en el comodín de Ancelotti en este Mundial. Empezó con mucha energía por la banda derecha, manteniendo en constante alerta a Moller Wolfe, pero también se mostró disciplinado tácticamente y dispuesto al sacrificio para no desequilibrar a Brasil. Obligó a Nyland a realizar una parada nada fácil al cuarto de hora de la segunda parte.

(desde el 68’, DANILO SANTOS 5,5: falla un mano a mano tras desviar Ajer y Nyland saca el balón bajo palos; poco más)



CUNHA 6: arranca fuerte y, con astucia, provoca el penalti que podría haber sentenciado el partido. Luego pierde velocidad ante Heggem y se dedica a un trabajo táctico poco vistoso.

(Desde el 58’, ENDRICK 4: entra y, a los 60 segundos, falla un gol cantado al errar el control ante Nyland. Es el error que rompe el partido y lo entrega a la Noruega de Haaland).



GABRIEL MARTINELLI 6,5: el arma táctica sorpresa elegida por Ancelotti para desmontar la sólida defensa noruega da sus frutos desde la primera parte. En el inédito 4-2-3-1 de Ancelotti, se mueve entre líneas, combina con Vinicius y remata en el área. Decae en la segunda parte y es reemplazado antes del asalto final.

(m. 68, NEYMAR 5,5: su convocatoria, en lugar de un jugador más en forma como Joao Pedro, será el tema que persiga a Ancelotti tras esta eliminación. Entra sin poder hacer más, busca encender la chispa en un equipo ya mermado físicamente. Se lleva el escaso consuelo de marcar su noveno gol en un Mundial ya fuera de tiempo, pero las imágenes de sus lágrimas al pitido final son la triste instantánea de su despedida).



VINICIUS 7: tarda en entrar en juego, bien marcado por Ryerson, encargado de frenar sus aceleraciones. Mejora en la recta final del primer tiempo gracias a los espacios que genera Martinelli. Nyland evitó el 1-0 al final de la primera parte. De nuevo guía del equipo en la reanudación. Excelente pase con efecto que Endrick desperdició.



ANCELOTTI 5: su arriesgada apuesta de cuatro delanteros funcionó en la primera parte, aprovechando la lentitud noruega. El partido y la clasificación se deciden por dos errores mayúsculos: el penalti fallado por Bruno Guimaraes y el mano a mano que Endrick falló ante Nyland. Además, la gestión de los cambios fue discutible: con el 0-0, el equipo se desequilibró al entrar Neymar y Endrick, quienes no aportaron en ataque ni ayudaron en defensa. Después aparece Haaland y disipa las pocas certezas de una selección que hace rato no es la verdadera Brasil. No quedaba eliminada tan temprano desde Italia 1990. Este fracaso también es suyo.