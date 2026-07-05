Brasil-Noruega, las valoraciones de CM: Nyland y Haaland, espectaculares; Schjelderup decide el partido. Bruno Guimaraes y Endrick, desastrosos

NYLAND 9: Heroico en la primera parte. Desestabiliza a Bruno Guimaraes y detiene su penalti. Luego repele un disparo cruzado de Martinelli y un remate a bocajarro de Vinicius. En la segunda parte detuvo un potente disparo de Ryan y otro de Bruno Guimaraes, en fuera de juego. Falló en el minuto 85 al saltar ante el tiro de Danilo Santos, desviado por Ajer. Solo le venció el penalti de Neymar.
RYERSON 5: aguanta gran parte del primer tiempo ante las arrancadas de un Vinicius menos inspirado que de costumbre. Su labor es cubrir su zona y poco más; apenas se le ve en campo rival. Cuando Vinicius se enciende, sufre, y a la hora Solbakken lo reemplaza.
(desde el 63’, AURSNES 6: aporta energía y no desentona ante los delanteros brasileños).
HEGGEM 7: Prodigioso al recuperar ante Cunha, que se dirigía hacia la portería de Nyland tras una pérdida de balón de Nusa en el centro del campo. Desde el principio se muestra como el elemento más seguro de la zaga noruega, capaz de dirigirla y de subsanar los desajustes de sus compañeros de línea. Sólido.
AJER 5: Pone en riesgo el partido con una entrada deslizante que derriba a Cunha en su área, cuando debería haberlo acompañado hacia afuera. En la primera parte pierde de vista a Martinelli, que no logra rematar de cabeza por centímetros. Se recupera y en el 65’ casi asiste a Haaland.
(Desde el 95’, OSTIGARD 5,5: desafortunado; en pocos minutos comete la falta que origina el penalti y devuelve a Brasil al partido.)
MOLLER WOLFE 6,5: su duelo con Rayan resulta equilibrado. En la primera parte se limita a cubrir a Nusa, pero con la entrada de Schjelderup gana protagonismo y crea peligro con sus centros. Termina en constante progresión.
ODEGAARD 7: crea la mejor ocasión de Noruega en la primera parte al rematar solo ante Alisson, pero se deja hipnotizar. Pierde un balón peligroso en su área que Vinicius aprovecha. En la segunda parte se impone como el hombre omnipresente del centro del campo, valioso tanto al bajar cerca de Berge para sacar el balón como al colarse en los espacios y distribuir el juego en los últimos treinta metros.
BERGE 6: actuación regular. Equilibrador ante la defensa, se limita a un juego convencional en tándem con Odegaard.
BERG 7: A los 4 minutos celebra un gol tras asistencia de Sorloth, pero el fuera de juego lo anula. Rara vez entra en el área; se dedica a recuperar balones en el centro del campo y deja a Odegaard el protagonismo. Recorre kilómetros, sobre todo en la fase más intensa del partido. Un encuentro de mucho sacrificio.
NUSA 5: primer tiempo para el olvido. Su velocidad no le alcanza para superar a Danilo y pierde balones que generan peligro. No solo no lo supera, sino que pierde un par de balones que generan ocasiones para Brasil, incluido el penalti que falló Bruno Guimaraes. Solbakken lo saca al descanso.
(desde el 46’,SCHJELDERUP 7,5: más ordenado que Nusa, combina bien con Moller Wolfe y aporta cohesión. Por ese flanco, Noruega ataca con mayor continuidad y eficacia desde su entrada y se despierta de repente en el 75, cuando su disparo con la derecha desde el primer palo pone a prueba a Alisson. Suya es la asistencia perfecta para el cabezazo ganador de Haaland
HAALAND 9: Un monstruo. Le bastan dos balones para decidir el partido. Desaparecido en la primera media hora, bien controlado por Marquinhos y Gabriel y sin asistencia de sus compañeros. Nusa no está en su mejor día y Sorloth, aunque poco incisivo desde la derecha, ayuda a estirar la defensa rival y gana duelos aéreos. Al inicio del segundo tiempo falla por centímetros tras una jugada de Ajer, pero luego se desmarca de Gabriel, peina el centro de Schjelderup y lo manda con furia al fondo de la red. Después, de la nada, se saca el «disparo de piedra» con el que sentencia el partido y alcanza a Messi y Mbappé en lo más alto de la clasificación de goleadores.
SORLOTH 5: un destello, la asistencia a Berg anulado por fuera de juego, y poco más; la banda derecha le roba protagonismo. (desde el 46’, BOBB 6: aporta vivacidad en espacios reducidos y habilita las subidas de Berg, Odegaard y Aursnes, algo que Sorloth no podía ofrecer
ENTRENADOR SOLBAKKEN 8: la fortuna favorece a los audaces, y esta Noruega, probablemente la más fuerte de su historia, lo demuestra. La suerte interviene en momentos clave, como cuando Brasil falla un penalti y una ocasión clara con 0-0 por parte de Endrick. Cuando Brasil falla, Noruega aguanta, mantiene la concentración y, gracias a las decisiones de su técnico, gana con los dos únicos tiros a puerta de su nueve, que hoy, junto a Kane, marca la diferencia como nadie.