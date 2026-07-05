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Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Brasil-Noruega, las valoraciones de CM: Nyland y Haaland, espectaculares; Schjelderup decide el partido. Bruno Guimaraes y Endrick, desastrosos

Brazil vs Noruega
World Cup
Brazil
Noruega

Estos son los equipos que avanzan y los que quedan eliminados en los octavos de final, donde el equipo de Solbakken sigue adelante.

Noruega, que nunca ha perdido contra Brasil, eliminó a la Seleção en octavos del Mundial. Es la primera vezque el equipo de Carlo Ancelotti queda fuera tan temprano desde Italia 90. En la fecha del aniversario del hat-trick de Paolo Rossi contra Brasil en España 82, otro ariete, Haaland, acapara el protagonismo y firma la segunda gran sorpresa de la fase eliminatoria tras la caída de Alemania ante Paraguay.


Estas son nuestras valoraciones del Brasil-Noruega.

  • VALORACIONES DE BRASIL

    ALISSON 6: Prodigioso al final de la primera parte al atajar el disparo de Odegaard desde una posición más que favorable. Da un susto al casi no llegar a tocar el balón en un centro desde la izquierda de Moller Wolfe, pero no puede hacer nada cuando comienza el espectáculo personal de Haaland.


    DANILO 5: Bien en la primera parte, gracias al mal día de Nusa. En la segunda, Schjelderup lo saca de su zona con la ayuda de Moller Wolfe y Berg.


    MARQUINHOS 5,5: Referente de la zaga brasileña, controló sin riesgos hasta que la furia de Haaland lo arrolló en la segunda parte. Impotente ante una nueva derrota mundialista de una Seleção irreconocible.


    GABRIEL MAGALHÃES 5: Partido tranquilo hasta que pierde la marca de Haaland en el gol decisivo. Tampoco interviene en la acción del segundo tanto del ‘9’ del Manchester City.

    DOUGLAS SANTOS 5,5: Sorloth lo sorprende rápido y aprovecha un descuido para asistir a Berg, aunque el fuera de juego lo salva. Partido prudente, sin brillar, más preocupado por cubrir a Vinicius. Poco aporte.


    CASEMIRO 5,5: ritmo moderado, pero siempre con sentido de la posición y la percepción de hacer lo correcto en el momento adecuado. Es el director de juego de una selección brasileña que decide con acierto cuándo es el momento de subir una marcha. En la última jugada de la primera parte, su pase imaginativo casi termina en asistencia para Martinelli. En la segunda parte bajó el ritmo y falló el último pase que podría haber igualado el partido.


    BRUNO GUIMARAES 4,5: Designado por Ancelotti para marcar el ritmo de presión y lanzar los contraataques, es el más regular de Brasil, pero falla un penalti que podría haber cambiado el partido. Nunca se mete del todo en el partido, aunque ayuda en la recuperación y falla un mano a mano con Nyland por fuera de juego.

    (desde el 79’, EDERSON, s. n.)


    RAYAN 6: se está convirtiendo en el comodín de Ancelotti en este Mundial. Empezó con mucha energía por la banda derecha, manteniendo en constante alerta a Moller Wolfe, pero también se mostró disciplinado tácticamente y dispuesto al sacrificio para no desequilibrar a Brasil. Obligó a Nyland a realizar una parada nada fácil al cuarto de hora de la segunda parte.

    (desde el 68’, DANILO SANTOS 5,5: falla un mano a mano tras desviar Ajer y Nyland saca el balón bajo palos; poco más)


    CUNHA 6: arranca fuerte y, con astucia, provoca el penalti que podría haber sentenciado el partido. Luego pierde velocidad ante Heggem y se dedica a un trabajo táctico poco vistoso.

    (Desde el 58’, ENDRICK 4: entra y, a los 60 segundos, falla un gol cantado al errar el control ante Nyland. Es el error que rompe el partido y lo entrega a la Noruega de Haaland).


    GABRIEL MARTINELLI 6,5: el arma táctica sorpresa elegida por Ancelotti para desmontar la sólida defensa noruega da sus frutos desde la primera parte. En el inédito 4-2-3-1 de Ancelotti, se mueve entre líneas, combina con Vinicius y remata en el área. Decae en la segunda parte y es reemplazado antes del asalto final.

    (m. 68, NEYMAR 5,5: su convocatoria, en lugar de un jugador más en forma como Joao Pedro, será el tema que persiga a Ancelotti tras esta eliminación. Entra sin poder hacer más, busca encender la chispa en un equipo ya mermado físicamente. Se lleva el escaso consuelo de marcar su noveno gol en un Mundial ya fuera de tiempo, pero las imágenes de sus lágrimas al pitido final son la triste instantánea de su despedida).


    VINICIUS 7: tarda en entrar en juego, bien marcado por Ryerson, encargado de frenar sus aceleraciones. Mejora en la recta final del primer tiempo gracias a los espacios que genera Martinelli. Nyland evitó el 1-0 al final de la primera parte. De nuevo guía del equipo en la reanudación. Excelente pase con efecto que Endrick desperdició.


    ANCELOTTI 5: su arriesgada apuesta de cuatro delanteros funcionó en la primera parte, aprovechando la lentitud noruega. El partido y la clasificación se deciden por dos errores mayúsculos: el penalti fallado por Bruno Guimaraes y el mano a mano que Endrick falló ante Nyland. Además, la gestión de los cambios fue discutible: con el 0-0, el equipo se desequilibró al entrar Neymar y Endrick, quienes no aportaron en ataque ni ayudaron en defensa. Después aparece Haaland y disipa las pocas certezas de una selección que hace rato no es la verdadera Brasil. No quedaba eliminada tan temprano desde Italia 1990. Este fracaso también es suyo.

    • Anuncios

  • VALORACIONES DE NORUEGA

    NYLAND 9: Heroico en la primera parte. Desestabiliza a Bruno Guimaraes y detiene su penalti. Luego repele un disparo cruzado de Martinelli y un remate a bocajarro de Vinicius. En la segunda parte detuvo un potente disparo de Ryan y otro de Bruno Guimaraes, en fuera de juego. Falló en el minuto 85 al saltar ante el tiro de Danilo Santos, desviado por Ajer. Solo le venció el penalti de Neymar.


    RYERSON 5: aguanta gran parte del primer tiempo ante las arrancadas de un Vinicius menos inspirado que de costumbre. Su labor es cubrir su zona y poco más; apenas se le ve en campo rival. Cuando Vinicius se enciende, sufre, y a la hora Solbakken lo reemplaza.

    (desde el 63’, AURSNES 6: aporta energía y no desentona ante los delanteros brasileños).


    HEGGEM 7: Prodigioso al recuperar ante Cunha, que se dirigía hacia la portería de Nyland tras una pérdida de balón de Nusa en el centro del campo. Desde el principio se muestra como el elemento más seguro de la zaga noruega, capaz de dirigirla y de subsanar los desajustes de sus compañeros de línea. Sólido.


    AJER 5: Pone en riesgo el partido con una entrada deslizante que derriba a Cunha en su área, cuando debería haberlo acompañado hacia afuera. En la primera parte pierde de vista a Martinelli, que no logra rematar de cabeza por centímetros. Se recupera y en el 65’ casi asiste a Haaland.

    (Desde el 95’, OSTIGARD 5,5: desafortunado; en pocos minutos comete la falta que origina el penalti y devuelve a Brasil al partido.)


    MOLLER WOLFE 6,5: su duelo con Rayan resulta equilibrado. En la primera parte se limita a cubrir a Nusa, pero con la entrada de Schjelderup gana protagonismo y crea peligro con sus centros. Termina en constante progresión.


    ODEGAARD 7: crea la mejor ocasión de Noruega en la primera parte al rematar solo ante Alisson, pero se deja hipnotizar. Pierde un balón peligroso en su área que Vinicius aprovecha. En la segunda parte se impone como el hombre omnipresente del centro del campo, valioso tanto al bajar cerca de Berge para sacar el balón como al colarse en los espacios y distribuir el juego en los últimos treinta metros.


    BERGE 6: actuación regular. Equilibrador ante la defensa, se limita a un juego convencional en tándem con Odegaard.


    BERG 7: A los 4 minutos celebra un gol tras asistencia de Sorloth, pero el fuera de juego lo anula. Rara vez entra en el área; se dedica a recuperar balones en el centro del campo y deja a Odegaard el protagonismo. Recorre kilómetros, sobre todo en la fase más intensa del partido. Un encuentro de mucho sacrificio.


    NUSA 5: primer tiempo para el olvido. Su velocidad no le alcanza para superar a Danilo y pierde balones que generan peligro. No solo no lo supera, sino que pierde un par de balones que generan ocasiones para Brasil, incluido el penalti que falló Bruno Guimaraes. Solbakken lo saca al descanso.

    (desde el 46’,SCHJELDERUP 7,5: más ordenado que Nusa, combina bien con Moller Wolfe y aporta cohesión. Por ese flanco, Noruega ataca con mayor continuidad y eficacia desde su entrada y se despierta de repente en el 75, cuando su disparo con la derecha desde el primer palo pone a prueba a Alisson. Suya es la asistencia perfecta para el cabezazo ganador de Haaland

    HAALAND 9: Un monstruo. Le bastan dos balones para decidir el partido. Desaparecido en la primera media hora, bien controlado por Marquinhos y Gabriel y sin asistencia de sus compañeros. Nusa no está en su mejor día y Sorloth, aunque poco incisivo desde la derecha, ayuda a estirar la defensa rival y gana duelos aéreos. Al inicio del segundo tiempo falla por centímetros tras una jugada de Ajer, pero luego se desmarca de Gabriel, peina el centro de Schjelderup y lo manda con furia al fondo de la red. Después, de la nada, se saca el «disparo de piedra» con el que sentencia el partido y alcanza a Messi y Mbappé en lo más alto de la clasificación de goleadores.


    SORLOTH 5: un destello, la asistencia a Berg anulado por fuera de juego, y poco más; la banda derecha le roba protagonismo. (desde el 46’, BOBB 6: aporta vivacidad en espacios reducidos y habilita las subidas de Berg, Odegaard y Aursnes, algo que Sorloth no podía ofrecer


    ENTRENADOR SOLBAKKEN 8: la fortuna favorece a los audaces, y esta Noruega, probablemente la más fuerte de su historia, lo demuestra. La suerte interviene en momentos clave, como cuando Brasil falla un penalti y una ocasión clara con 0-0 por parte de Endrick. Cuando Brasil falla, Noruega aguanta, mantiene la concentración y, gracias a las decisiones de su técnico, gana con los dos únicos tiros a puerta de su nueve, que hoy, junto a Kane, marca la diferencia como nadie.

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