Neymar sigue acaparando la atención en la concentración de Brasil pese a perderse el 1-1 ante Marruecos. El delantero se recupera de una lesión en la pantorrilla sufrida en mayo con el Santos y trabaja para recuperar su mejor forma.

Esta semana ha mostrado avances: primero se reincorporó a los entrenamientos individuales, luego trabajó con el balón junto a sus compañeros y fue recibido con el tradicional «túnel de fuego». Sin embargo, el cuerpo técnico mantiene la cautela. Su participación ante Haití aún es duda para evitar recaídas.