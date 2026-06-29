Estas son las valoraciones del Brasil-Japón, partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026. Los «verdeoro» ganan 2-1 y pasan a octavos, donde se enfrentarán al ganador de Noruega-Costa de Marfil.
Traducido por
Brasil-Japón, las notas de CM: Tanaka, imperdonable; Danilo, mal; Suzuki, genial; Bruno Guimaraes, brillante
LAS NOTAS DE BRASIL
Alisson Becker 6: falló en el disparo de Sano, pero salvó el remate de Ueda en la segunda parte.
Danilo 5: lateral posicional, falla un pase que origina el gol de Japón.
Marquinhos 6: limita a Ueda y rechaza las pocas incursiones rivales.
Gabriel 6,5: impasable por su banda y da la asistencia a Casemiro.
Douglas Santos 5,5: no se proyecta; ¿dónde están los laterales-delanteros que identifican a Brasil?
Bruno Guimaraes 7: en el centro del campo es el único que se hace notar, incluso cuando Brasil lo ve todo negro. Nunca se rinde; en la segunda parte se convierte casi en un delantero más. Suya es la asistencia para el gol de Martinelli.
Casemiro 6: dos caras: primera parte terrible, segunda incisiva. Culpable del gol de Japón, pero se redimió marcando el empate de cabeza (92' Fabinho sv).
Lucas Paquetá 5: ni medio centro ni mediapunta, sin rumbo por un problema de tobillo desde el inicio. Se marcha al descanso (46' Endrick 6: ídolo de prensa y afición, cumple).
Rayan 6: mejora con un punta más, tras un primer tiempo discreto.
Matheus Cunha 5: aprieta a Suzuki con un disparo lejano, luego se apaga. Irregular. (66' Martinelli 7,5: invisible hasta el 96', cuando firma la jugada que mete a Brasil en octavos).
Vinicius Junior 6,5: media hora sin brillo; aparece en el 34 con un disparo centrado. En la segunda parte enciende el turbo, está a punto de marcar un gol estratosférico con una jugada mágica, pero Suzuki se luce desviando el balón al poste.
Ancelotti 7: da la vuelta al partido con sus cambios. Para llegar lejos también hace falta algo de suerte, y él lo sabe.
LAS NOTAS DE JAPÓN
Suzuki 7,5: no destaca por su estilo, pero resulta decisivo en más de una ocasión. En el minuto 96 no consigue obrar un milagro ante Martinelli.
Tomiyasu 6: evita un gol al despejar el cabezazo de Casemiro y sufre con Vinicius, pero aguanta.
Taniguchi 6,5: no tiene miedo de entrar con fuerza, el mejor de los suyos.
Ito 5,5: pierde de vista a Casemiro y le cuesta seguir al rival que se le escapa por la espalda. La experiencia no siempre le ayuda.
Doan 6: extremo derecho en el mediocampo de cinco, se sacrifica mucho, se entrega al máximo y no está acertado en el área (66' Sugawara 5: más defensivo que Doan, es demasiado blando en la cobertura sobre Martinelli)
Sano 6,5: elegido sobre Ao Tanaka, justifica la decisión con un potente derechazo que adelanta a Japón.
Kamada 5,5: menos llamativo de lo habitual, debería llevar de la mano a sus compañeros, pero acaba escondiéndose (78' Ao Tanaka 4: pierde el balón en el borde del área, intenta una jugada en lugar de despejar, Brasil se aprovecha y gana el partido. Pasará los próximos días lamentando un error que ha costado la eliminación)
Nakamura 5: por debajo de su nivel, nunca se enfrenta al rival (78' Junnosuke Suzuki s. n.)
Junya Ito 6: se mueve entre líneas y a ratos amenaza, aunque sin continuidad (78' Machino s. n.)
Maeda 6: cuando se escapa, les cuesta frenarlo, pero se complica con el balón en los pies.
Ueda 5,5: falla algunos pases de apoyo, pero crea la primera ocasión con un remate de cabeza alto. Marquinhos y Gabriel le dejan poco espacio.
Moriyasu 5,5: prepara bien el partido, pero en la segunda parte se deja arrollar y no encuentra las armas para contraatacar. Se equivoca con los cambios.