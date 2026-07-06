Brasil, el análisis de Ancelotti tras la eliminación: «No merecíamos perder, pero esta derrota marca el inicio de una nueva etapa. Por eso Bruno Guimaraes lanzó el penalti...»

En la rueda de prensa tras Brasil-Noruega, Carlo Ancelotti, con contrato hasta 2030, se mostró optimista sobre el futuro de la Seleção y asumirá su reconstrucción: «Debemos aceptar esta eliminación con responsabilidad y aprender de esta experiencia. Hay decepción porque nuestras expectativas eran muy altas, pero esto forma parte del fútbol. Estoy convencido de que este grupo tiene calidad, personalidad y un gran futuro. Gracias a la afición por su apoyo; entendemos su tristeza porque nosotros también la sentimos. Llevar esta camiseta implica una enorme responsabilidad. Hoy nos vamos tristes, pero comprometidos a trabajar para que Brasil vuelva a competir al máximo nivel. Mañana empezaremos a planificar el futuro de esta selección, que ya tiene un grupo sólido de jóvenes y veteranos, además de nuevos jugadores que pueden incorporarse».