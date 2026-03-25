Carlo Ancelotti se prepara para su primer Mundial como seleccionador. Y lo afrontará con un equipo que, por naturaleza, siempre figura entre los favoritos al título: Brasil. Las últimas convocatorias del seleccionador han desatado varias polémicas en el país, sobre todo por la exclusión de Neymar. Sobre este tema se ha pronunciado otro histórico delantero de la selección brasileña, Romario, quien ha advertido al exentrenador del Milan y del Real Madrid.
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Brasil, dividido con respecto a Neymar; Romario arremete contra Ancelotti sin nombrarlo: «Ese señor que tenga cuidado…»
«¿Que no se haya convocado a Neymar? Ese señor que tenga cuidado… La selección es para los mejores jugadores. La Seleção es el lugar de los mejores y más talentosos jugadores, y ningún seleccionador debería prescindir de un jugador con el talento de Neymar.Que tenga cuidado… Es mejor contar con una estrella como Neymar, aunque no esté al 100 %, que convocar a cualquier otro jugador. Una estrella debe jugar, siempre. Sigo esperando ver a Neymar demostrar sobre el terreno de juego, en el campeonato brasileño, que merece un puesto en la convocatoria definitiva para así llevarse a casa el sexto título mundial», declaró Romario al Jornal O Dia.
El campeón del mundo de 1994 lanzó una especie de advertencia al seleccionador, a quien le corresponde la ingrata tarea de devolver al equipo un título que no gana desde 2002. Ancelotti, por su parte, no está cediendo a las presiones de la afición y sigue su camino, a pesar de saber que ha tomado una decisión impopular respecto a un jugador que, aunque controvertido, sigue siendo un ídolo en Brasil.
Conmocionado por no haber sido incluido en la lista, el exjugador del Barcelona ha dicho que no se rendirá e intentará hacer cambiar de opinión al seleccionador. Sin embargo, su comportamiento fuera del campo sigue siendo cuestionable: recientemente, tras ser excluido de un partido de su Santos, pasó horas y horas jugando al azar.
No obstante, conviene recordar que estas convocatorias son provisionales y se han anunciado para poner a prueba al equipo en los próximos amistosos contra Francia y Croacia. Deberán confirmarse o modificarse dentro de tres meses, cuando se dé a conocer la lista oficial del equipo que Ancelotti llevará consigo a México, Canadá y Estados Unidos. Entonces, el seleccionador se enfrentará a la decisión más difícil: ¿Neymar sí o Neymar no?