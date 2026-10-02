Los oficiales del partido confirmaron que el equipo especializado sudamericano está colaborando directamente con las fuerzas de seguridad locales para mantener los estándares internacionales en cada desplazamiento.

Al detallar el dispositivo operativo sobre el terreno, una fuente implicada en la organización del partido dijo a The Times of India: "Brasil tendrá un equipo de seguridad compuesto por expertos y ex oficiales del ejército. Su trabajo es garantizar la seguridad de los jugadores y los delegados, y trabajar estrechamente con la policía local para garantizar que la seguridad cumpla con los estándares internacionales".