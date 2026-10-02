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Brasil despliega un equipo de seguridad privada en India para evitar que se repita el caos de Lionel Messi en Calcuta
Un especialista protege a las estrellas visitantes
Un destacamento privado de seguridad de ocho hombres aterrizó a primera hora en la capital de Bengala Occidental para garantizar una protección total a los nombres más destacados de Carlo Ancelotti durante su histórica visita. Liderada por el capitán Marquinhos, junto a Vinicius Junior, Gabriel Magalhaes y Bruno Guimaraes, la plantilla repleta de estrellas llegó el jueves bajo rigurosos protocolos. Se ha establecido un amplio operativo de seguridad antes del amistoso internacional del sábado contra los anfitriones en el Salt Lake Stadium el 3 de octubre.
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Los organizadores coordinan estrictos protocolos de seguridad
Los oficiales del partido confirmaron que el equipo especializado sudamericano está colaborando directamente con las fuerzas de seguridad locales para mantener los estándares internacionales en cada desplazamiento.
Al detallar el dispositivo operativo sobre el terreno, una fuente implicada en la organización del partido dijo a The Times of India: "Brasil tendrá un equipo de seguridad compuesto por expertos y ex oficiales del ejército. Su trabajo es garantizar la seguridad de los jugadores y los delegados, y trabajar estrechamente con la policía local para garantizar que la seguridad cumpla con los estándares internacionales".
Las alteraciones del pasado impulsan los preparativos de la fortaleza
La cautela reforzada se debe a los disturbios entre el público que eclipsaron la aparición de Messi en el Salt Lake Stadium en diciembre, cuando espectadores furiosos arrancaron asientos después de que los séquitos VIP les obstaculizaran la visión. Reconociendo las estrictas medidas preventivas aplicadas en respuesta a ese episodio, un oficial del partido afirmó: "Se están tomando precauciones adicionales".
En consecuencia, la delegación visitante convirtió su alojamiento en una fortaleza virtual, con vigilancia las 24 horas en todas las plantas residenciales, complementada por un vallado perimetral reforzado alrededor de sus instalaciones privadas de entrenamiento.
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Los amistosos desiguales ponen a prueba la solidez defensiva
El encuentro en Calcuta representa un enorme examen táctico para los anfitriones, situados en el puesto 138 del ranking, que llegan tras empatar 1-1 con Panamá en un alentador partido en el Sree Kanteerava Stadium la semana pasada. Resistir el formidable potencial ofensivo de la quinta selección del mundo exige una disciplina defensiva innegociable durante los noventa minutos. Para la potente selección sudamericana, este partido ofrece una oportunidad ideal para probar combinaciones ofensivas después de dos amistosos consecutivos contra Australia.
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