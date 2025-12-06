'No le debo nada a nadie' - El entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti, da una respuesta definitiva sobre las esperanzas de Neymar en el Mundial tras frustrarse con las preguntas constantes sobre la estrella del Santos
Neymar era 'la estrella indiscutible de Brasil'
Según dos grandes brasileños, Neymar ha sido un ícono para la selección nacional durante la última década. Fue su abanderado en el Mundial en casa en 2014 cuando quedaron eliminados en las semifinales ante una Alemania arrolladora, pero también les ayudó a ganar el oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016. El exastro del Barcelona fue una vez uno de los mejores jugadores del mundo, pero ahora tiene 33 años y ha tenido problemas de forma y lesiones en su segundo período en el club de sus inicios, Santos, aunque ha logrado recuperarse justo al final de la temporada para ellos mientras buscan evitar el descenso. De hecho, el exjugador del AC Milan, Cafú, dice que el delantero no es el jugador que solía ser.
Le dijo a BBC Sport: "Durante 15 años, Neymar fue la estrella indiscutible de Brasil, llevando enormes expectativas y responsabilidad por su cuenta. Pero nadie gana la Copa del Mundo solo. Poner todas nuestras esperanzas en él en este momento es difícil porque lucha para jugar incluso tres partidos seguidos."
A pesar de eso, el ganador de la Copa del Mundo 2002, Ronaldo, tiene una fe completa en su compatriota. "Es un jugador crucial para Brasil, no hay nadie más como Neymar. Es una exageración de una minoría que cree que está descuidando su recuperación física. Cualquiera que haya estado en el fútbol sabe perfectamente lo difícil que es volver de una lesión y recuperar ritmo y confianza. Está en el camino correcto", dijo.
Ancelotti lanza advertencia a las estrellas de Brasil
A principios de esta semana, Carlo Ancelotti advirtió a Neymar y Vinicius Junior, quienes también han tenido problemas con lesiones últimamente, que necesitan estar al "100%" para formar parte del equipo de Brasil en el Mundial.
Él dijo: "Hay muchos jugadores que son muy buenos, necesito elegir jugadores que estén al 100%. No es solo Neymar, podría ser [el delantero del Real Madrid] Vinicius. Si Vinicius está al 90%, llamaré a otro jugador que está al 100%, porque es un equipo que tiene un nivel de competencia muy alto, especialmente en el frente. En el frente, tenemos realmente muchos buenos jugadores."
Después de que Brasil supiera que tiene a Escocia, Marruecos y Haití en su grupo del Mundial de 2026, al italiano se le preguntó una vez más sobre las posibilidades de que Neymar participe en el torneo.
Dijo a los periodistas el viernes: "Si hablamos de Neymar, tenemos que hablar de otros jugadores. Tenemos que pensar en Brasil, que puede ser con Neymar o sin Neymar, con otros jugadores o sin otros jugadores. La lista definitiva la haremos después de la fecha FIFA en marzo. Entiendo muy bien que están muy interesados en Neymar, quiero aclarar que estamos en diciembre, el Mundial es en junio, elegiré al equipo que irá al Mundial en mayo. Si Neymar merece estar, si está bien, mejor que alguien más, jugará en el Mundial y punto. No le debo una deuda a nadie."
¿Quién será el próximo líder de Brasil?
A Ancelotti también se le preguntó cuál de sus jugadores puede inspirar a Brasil a la gloria de la Copa del Mundo. El equipo nacional está lleno de jugadores de calidad como Vinicius, Rodrygo, Estevao, Raphinha, y más. A pesar de todo ese talento, el ex entrenador del Real Madrid no dio muchas pistas.
"Puedo hacer una lista de jugadores que pueden ser protagonistas en el Mundial", dijo. "Puede ser que ahora no tengamos un jugador referencial en este sentido, pero tendremos muchos jugadores referenciales. Puedo hacer una lista, tenemos a uno de los mejores porteros del mundo, algunos de los mejores defensores, centrocampistas de primer nivel y algunos jugadores en la delantera. Dije que no quiero jugadores que quieran ser los mejores del mundo, quiero jugadores que quieran ganar la Copa. Lo importante no es tener referentes, sino tener jugadores que quieran ganar."
Neymar enfrenta un futuro incierto
Al final de la temporada, se espera que Neymar se someta a una cirugía artroscópica para tratar una lesión de menisco en su rodilla izquierda. Por ahora, está tratando de mantener al Santos en la primera división brasileña, con el equipo de Neymar actualmente justo fuera de la zona de descenso con un juego restante. Después de eso, sin embargo, el veterano - que anotó un hat-trick contra Juventude esta semana - no sabe qué le espera en 2026, ya que su contrato expira en cuestión de semanas.
Él dijo Amazon Prime esta semana: "No sé, honestamente. Primero, quiero terminar esta temporada y luego pensar en ello. Santos siempre viene primero. Estoy muy feliz por los goles y por ayudar al Santos. Estamos contentos por la victoria. Queda un juego, y tenemos que darlo todo en Vila de nuevo. Siempre priorizo mi salud, nada que pueda perjudicar mi carrera. Es algo [la lesión] manejable, algo con lo que he estado lidiando durante años. Estoy haciendo todo para alcanzar el 100 por ciento. Anotar los goles hoy me hizo muy feliz. Siempre he sido Neymar en cada partido, sin importar la situación. A veces las cosas no salen como se planean debido a la forma del equipo o a las lesiones, pero siempre he aparecido. Sé lo que puedo hacer en el campo y siempre apunto a dar lo mejor de mí."