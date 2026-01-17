La final de la Copa del Mundo de Naciones Kings 2026 del sábado en el Allianz Parque determinará si Brasil puede defender el título que ganó en la edición inaugural del torneo o si Chile puede completar una racha invicta y levantar el trofeo por primera vez.

Jugado frente a un público con entradas agotadas de 40,000 personas, el partido del campeonato se presenta como la pieza central de un evento nocturno completo, con acción previa a la final, música y entretenimiento en el campo que culminarán en la ceremonia del trofeo bajo las luces de São Paulo.