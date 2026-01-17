GOAL
Brasil busca defender el título de la Copa Mundial de Kings League contra la invicta Chile en la final de 2026 en el Allianz Parque
Final Brasil vs. Chile programada
La final de la Copa del Mundo de Naciones Kings 2026 del sábado en el Allianz Parque determinará si Brasil puede defender el título que ganó en la edición inaugural del torneo o si Chile puede completar una racha invicta y levantar el trofeo por primera vez.
Jugado frente a un público con entradas agotadas de 40,000 personas, el partido del campeonato se presenta como la pieza central de un evento nocturno completo, con acción previa a la final, música y entretenimiento en el campo que culminarán en la ceremonia del trofeo bajo las luces de São Paulo.
Ochocinco en el Partido de Streamers
A pesar de la eliminación, la representación de EE. UU. en el torneo no ha terminado. La leyenda de la NFL Chad "Ochocinco" Johnson participará en un partido especial de Streamers antes de la final en el Allianz Parque de São Paulo. Ochocinco se unirá a los principales influencers de la Kings League, creadores de contenido y leyendas del fútbol brasileño en un partido de exhibición diseñado para entretener a los fanáticos antes del enfrentamiento por el campeonato.
España venció a EE. UU., luego eliminado
La carrera del equipo de Estados Unidos en la Copa del Mundo de Naciones Kings 2026 llegó a su fin el miércoles por la noche en el Trident Arena, donde fueron eliminados en los cuartos de final por los favoritos del torneo, España. Los españoles aseguraron una convincente victoria por 9-3, destacando su profundidad, compostura y superioridad táctica. Brasil y Chile se enfrentarán en la final del torneo.
Anteriormente en la competición, España había sido eliminada de manera dramática por Chile en una tanda de penales durante las semifinales, preparando una final completamente sudamericana contra Brasil. Los anfitriones aseguraron su lugar con una contundente victoria por 8-3 sobre México.
Prometedor recorrido de Estados Unidos en el torneo
Para el equipo de EE. UU., la derrota en cuartos de final marcó la conclusión de una campaña que incluyó una victoria en la ronda de "Última Oportunidad" contra los Países Bajos que dio un impulso de confianza. Ese impulso se mantuvo brevemente en el partido contra España, ya que el máximo goleador Gabriel Costa encontró la red en los primeros segundos.
