¿Brandt en la Serie A? La Roma lo intenta: costes y viabilidad del fichaje a coste cero

Con el fin de calmar las tensiones dentro del club, la Roma ha decidido adelantarse en el mercado y está valorando la posibilidad de fichar al jugador, que en unas semanas quedará libre. Al parecer, la Roma ya habría establecido los primeros contactos con el entorno del jugador para sondear la viabilidad de la operación. El agente para Italia, Francesco Randazzo, habría informado en varias ocasiones al director deportivo Massara sobre la situación contractual del jugador nacido en 1996, quien ha decidido no renovar con el Dortmund y se habría mostrado abierto a jugar en Italia. La Roma sería un destino que le gustaría, al igual que le gustaría trabajar con Gasperini, un entrenador y un entorno técnico que podrían sacar partido de sus cualidades. Sin embargo, en Italia, la Juventus y el Como también siguen atentos a él.