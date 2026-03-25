Julian Brandt en la Serie A. Según informa La Gazzetta dello Sport, la posibilidad de que el alemán llegue a nuestra liga se está convirtiendo en una opción real. Y el equipo que está interesado en fichar al mediapunta, cuyo contrato con el Borussia Dortmund está a punto de expirar, es la Roma.
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¿Brandt en la Serie A? La Roma lo intenta: costes y viabilidad del fichaje a coste cero
Con el fin de calmar las tensiones dentro del club, la Roma ha decidido adelantarse en el mercado y está valorando la posibilidad de fichar al jugador, que en unas semanas quedará libre. Al parecer, la Roma ya habría establecido los primeros contactos con el entorno del jugador para sondear la viabilidad de la operación. El agente para Italia, Francesco Randazzo, habría informado en varias ocasiones al director deportivo Massara sobre la situación contractual del jugador nacido en 1996, quien ha decidido no renovar con el Dortmund y se habría mostrado abierto a jugar en Italia. La Roma sería un destino que le gustaría, al igual que le gustaría trabajar con Gasperini, un entrenador y un entorno técnico que podrían sacar partido de sus cualidades. Sin embargo, en Italia, la Juventus y el Como también siguen atentos a él.
Fichar al jugador nacido en 1996 en Bremen para el Roma supondría un gran golpe de efecto para los giallorossi, una operación que, desde el punto de vista económico, puede resultar viable. De hecho, el alemán debería aceptar un salario de alrededor de 4 millones de euros, cercano al límite salarial fijado por el club. Y Gasperini podría así revivir la pareja con Malen que brilló durante cuatro años con la camiseta amarilla y negra. Brandt lleva en el Borussia Dortmund desde 2019 y con esta camiseta ha disputado casi 300 partidos, marcando 56 goles y dando 68 asistencias. A sus treinta años, este año ya ha disputado más de 30 partidos y ha marcado 10 goles.