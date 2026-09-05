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Bradley Barcola «va a tener dificultades para jugar» mientras Jamie Carragher lanza una seria advertencia al fichaje de 123 millones de libras del Liverpool tras la exhibición de Cody Gakpo
Carragher emite un veredicto brutal sobre Barcola
Carragher cree que el fichaje estelar de verano del Liverpool, Barcola, podría enfrentarse a un periodo frustrante en el banquillo. El francés, de 24 años, llegó a Anfield procedente del Paris Saint-Germain en una operación por la asombrosa cifra de 123 millones de libras, pero su debut contra el Ipswich Town quedó eclipsado por el brillante rendimiento del jugador con el que está destinado a competir por un puesto en el once.
Tras la victoria del Liverpool por 2-0 en Portman Road, Carragher acudió a las redes sociales para expresar su preocupación por las perspectivas inmediatas del extremo a las órdenes de Andoni Iraola. En una publicación contundente compartida en X, el exdefensa afirmó: "Barcola va a tener dificultades para jugar con este nivel de Gakpo".
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Gakpo brilla tras el culebrón de su traspaso
La destacada actuación del neerlandés, que incluyó dos asistencias vitales para Alexander Isak, fue especialmente significativa dada la incertidumbre que rodeaba su futuro apenas unos días antes tras su fallido traspaso al Etihad Stadium. Iraola ha descartado cualquier preocupación persistente sobre el compromiso de Gakpo, insistiendo en que el delantero sigue siendo una parte fundamental de sus planes pese al interés inicial del Manchester City.
«No tengo ninguna duda con Cody. Ha estado muy bien durante toda la pretemporada, ha empezado muy bien esta temporada, produciendo números», dijo Iraola después del partido contra el Ipswich. «Cody sabe cuánto lo valoramos, creo que no hay ninguna duda. Lo valoro muchísimo».
El propio Gakpo parece haber asumido el reto de seguir en Merseyside, pese a la llegada de competencia de primer nivel. Al reflexionar sobre la victoria, el extremo se mostró optimista sobre su futuro en el Liverpool, al afirmar: «Creo que hoy fue un gran partido. Obviamente todavía hay cosas que tenemos que mejorar, pero era una victoria muy necesaria para nosotros, y estoy realmente contento de que hayamos conseguido los tres puntos».
Van Dijk elogia a un compatriota «importante»
El capitán del club, Virgil van Dijk, no tardó en elogiar a su compañero de selección, subrayando lo crucial que sigue siendo Gakpo para las aspiraciones del Liverpool esta temporada. El capitán destacó que la reacción del delantero a las especulaciones sobre su traspaso ha sido ejemplar. En declaraciones a Sky Sports después del partido, el central señaló: "Cody estuvo sobresaliente. Es importante para nosotros y también lo será esta temporada. Lo demostró hoy, la semana pasada también con la asistencia y durante los últimos dos años".
Los comentarios del veterano defensor refuerzan la idea de que la jerarquía interna se gana por la constancia y no por las cantidades de los traspasos. Aunque Barcola entró como suplente en la segunda parte para debutar en la Premier League, le costó replicar la influencia que Gakpo ejerció sobre el partido.
- Mark Pain
La competencia interna eleva los estándares
Iraola está disfrutando del quebradero de cabeza que supone tener múltiples opciones de élite en su tridente ofensivo, pero ha advertido a Barcola y a sus compañeros de que la reputación por sí sola no garantizará minutos. El técnico cree que la rivalidad entre sus atacantes solo servirá para mejorar el nivel general del equipo. Iraola explicó: «A veces serán titulares, a veces saldrán desde el banquillo, a veces no jugarán. Pero creo que esta competencia va a ser buena para todos ellos».
Para Barcola, el reto ahora es demostrar que puede desbancar a un jugador que ya ha firmado una cifra importante de contribuciones de gol en las primeras semanas de la temporada. Con Gakpo e Isak formando una pareja letal, el hombre de 123 millones de libras debe encontrar la manera de abrirse paso en una fórmula ganadora.
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