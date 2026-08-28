La larga saga en torno al futuro de Barcola parece haber llegado a su conclusión, ya que el extremo se prepara para su nueva vida en la Premier League. Según L'Équipe, el internacional francés tiene previsto volar a Inglaterra este sábado para cerrar los detalles de su fichaje bomba por Anfield.

El jugador de 23 años ha sido objeto de intensas negociaciones entre el Liverpool y el Paris Saint-Germain, pero el camino está ahora despejado para que pase el reconocimiento médico y firme un contrato de larga duración con el conjunto de Merseyside.

El movimiento se produce después de que Barcola quedara fuera de forma notable de la convocatoria de Luis Enrique para el reciente empate 2-2 del PSG ante el Rennes, una clara señal de que su salida del Parque de los Príncipes era inminente. Con las condiciones personales ya acordadas, se espera que el jugador complete los últimos trámites administrativos en suelo inglés antes de ser presentado oficialmente como futbolista del Liverpool.



