Según el Daily Mail, el Liverpool negocia con el PSG el fichaje de Barcola, cuyo valor de mercado sube. El extremo francés de 23 años no quiere renovar con los campeones de Europa y aceptaría ir a los Reds.

Aunque le quedan dos años de contrato, el PSG valora su traspaso. El Liverpool, que sigue su pista desde hace tiempo, ve en él el complemento perfecto para el juego de Andoni Iraola tras la marcha de Mohamed Salah.



