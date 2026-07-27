Bradley Barcola quiere fichar por un equipo de la Premier League: el jugador, en el punto de mira del Liverpool y del Arsenal, comunica al PSG su decisión sobre el traspaso

Barcola, estrella del PSG, ha sorprendido al Parc des Princes al rechazar la oferta de renovación pese a tener contrato hasta 2028. El extremo de 23 años busca un nuevo reto.

Según Sky Sport, la situación ha evolucionado rápido y el jugador ya informó a la directiva. Este giro complica al PSG, que lo veía como pieza clave de su proyecto junto a figuras como Désiré Doué.

Su negativa ha abierto la puerta a que clubes de élite europea, entre ellos el Liverpool, con el que habría alcanzado un acuerdo personal, pongan a prueba la determinación del PSG.



