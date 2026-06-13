Bradley Barcola quiere dejar el PSG por el interés de Arsenal y Liverpool, mientras el club francés busca un delantero del Barcelona para reemplazarlo

Según se informa, el internacional francés quiere dejar el club tras una temporada irregular en París. Barcola fue titular en 21 partidos de Liga y jugó 16 de Champions la campaña pasada.

El jugador de 23 años, tasado en unos 60 millones de libras y con dos años de contrato por cumplir en el Parque de los Príncipes, no jugó de titular en la final de la Liga de Campeones contra el Arsenal en Hungría, lo que parece haber sido un punto de inflexión: entró solo unos minutos en la segunda parte.