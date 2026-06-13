¿Bradley Barcola molesto por su escasa participación? El PSG busca fichar a una estrella del Barcelona como sustituto

Ferran Torres ganó protagonismo en el FC Barcelona la temporada pasada. Con sus actuaciones, hizo que Robert Lewandowski dejara de ser titular indiscutible en la delantera. En total, el internacional español marcó 21 goles en todas las competiciones con el Barça.

Con la salida de Lewandowski, es probable que su participación aumente la próxima temporada bajo la dirección de Hansi Flick, por lo que el Barça no planea dejarlo marchar.