Bradley Barcola elogia la actuación «ejemplar» del PSG contra el Chelsea tras un emocionante partido de la Liga de Campeones con siete goles
Barcola rompe su mala racha en Europa
El delantero de 23 años estaba claramente encantado tras el pitido final, tras haber puesto fin por fin a una frustrante sequía goleadora. Antes de marcar en el Parc des Princes, el exjugador del Lyon llevaba 17 partidos sin marcar en la máxima competición europea. Su temprano gol sirvió de plataforma para que el equipo de Luis Enrique tomara el control total del partido y pusiera un pie en los cuartos de final.
Barcola elogia la actuación «de referencia»
En declaraciones a Canal+ tras el partido, Barcola reflexionó sobre la importancia del resultado y su propio avance personal. «Nos habíamos preparado bien para este partido, sabíamos que teníamos que poner intensidad desde el principio, marcamos muy rápido. Por unos pequeños errores, encajamos goles, eso es lo que hay que corregir. En general, ha estado muy bien. Físicamente, llevamos un tiempo muy bien, no creo que ese fuera el problema. Hoy hemos estado muy bien. Debemos seguir así», explicó el extremo.
El delantero no ocultó su alivio por haber puesto fin a su sequía goleadora en una ocasión tan importante, y añadió: «Estoy contento, trabajo para marcar en la Champions League, ese gol sienta bien, estoy muy feliz. Es una de nuestras mejores actuaciones de la temporada. Vamos a aprovechar lo que hemos hecho hoy para el partido de vuelta, porque aún no ha terminado. Ha sido un partido muy bueno esta noche».
Mentalidad ante los errores
Aunque el catastrófico error en el pase del portero del Chelsea, Filip Jorgensen, permitió a Vitinha empatar el partido a 2-2, el suplente Khvicha Kvaratskhelia insistió en que la contundente victoria del PSG no fue fruto de la casualidad. Tras salir del banquillo y marcar un doblete en los últimos minutos, el extremo georgiano atribuyó la remontada al implacable deseo del equipo, más que a la mala suerte del Chelsea. «Aunque ganemos 3-2 o 4-2, siempre queremos marcar más goles», declaró Kvaratskhelia en la página web oficial del club. «Creo que ganamos porque lo deseábamos con todas nuestras fuerzas y luchamos hasta el final».
Mirando hacia Stamford Bridge
Con una ventaja de tres goles, los hombres de Luis Enrique viajarán a Londres la próxima semana para disputar el partido de vuelta llenos de confianza. Mientras que el Chelsea se enfrenta a una batalla monumental para rescatar su campaña europea, la ventaja implacable y el hambre colectiva del PSG sugieren que están bien equipados para terminar el trabajo y avanzar con seguridad a los cuartos de final.
