Barcola cambió el PSG por el Liverpool en un traspaso veraniego de 125 millones de libras que incluía diversas primas ligadas al rendimiento. El extremo francés de 24 años llegó a Anfield dispuesto a ponerse a prueba al más alto nivel del fútbol inglés.

Adaptarse a un nuevo país y a una liga completamente distinta siempre plantea dificultades importantes a los jugadores recién llegados. Barcola afronta sus primeros meses en Merseyside mientras busca hacerse un hueco habitual en el once titular en ataque.

La elevada cifra del traspaso genera, inevitablemente, grandes expectativas entre la afición y los medios. Sin embargo, el talentoso delantero está plenamente centrado en adaptar su juego a su nuevo entorno.