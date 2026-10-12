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Bradley Barcola, el jugador de 120 libras del Liverpool, revela exactamente qué fue lo que más le sorprendió de la Premier League
Un gran cambio de aires este verano
Barcola cambió el PSG por el Liverpool en un traspaso veraniego de 125 millones de libras que incluía diversas primas ligadas al rendimiento. El extremo francés de 24 años llegó a Anfield dispuesto a ponerse a prueba al más alto nivel del fútbol inglés.
Adaptarse a un nuevo país y a una liga completamente distinta siempre plantea dificultades importantes a los jugadores recién llegados. Barcola afronta sus primeros meses en Merseyside mientras busca hacerse un hueco habitual en el once titular en ataque.
La elevada cifra del traspaso genera, inevitablemente, grandes expectativas entre la afición y los medios. Sin embargo, el talentoso delantero está plenamente centrado en adaptar su juego a su nuevo entorno.
- AFP
Adaptándose a la intensidad
El delantero habló recientemente de sus primeras experiencias en Inglaterra en una entrevista con Sky Sports. Señaló diferencias claras y fundamentales en la forma de jugar semana tras semana respecto a su etapa en Francia.
«¿La gran diferencia entre la Ligue 1 y la Premier League? La L1 es muy física porque hay muchos jugadores fuertes y contundentes», explicó Barcola. «Aquí, la exigencia física está más en lo que tienes que correr.
Los partidos van de una portería a otra y hay menos táctica que en la L1. Hay que correr mucho, por eso tuve calambres en mis primeros partidos. La intensidad es muy alta».
Una adaptación difícil
Barcola sigue buscando sus primeras aportaciones decisivas con la camiseta del Liverpool mientras continúa aprendiendo el sistema táctico. Todavía no ha marcado ningún gol ni repartido ninguna asistencia en sus primeros partidos con el gigante inglés.
Pese a este discreto comienzo en cuanto a estadísticas, el exjugador del Lyon y del PSG sigue siendo muy optimista sobre sus perspectivas a largo plazo. Acepta plenamente las exigencias del fútbol inglés y ve en su ritmo incesante una oportunidad para mejorar.
«Vine aquí para esto, es un nuevo reto», añadió Barcola. «Espero conseguir adaptarme bien».
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En busca de un avance decisivo
Hasta ahora, Barcola ha disputado seis partidos en todas las competiciones con el Liverpool desde su sonado fichaje. Cuatro de ellos han sido en la Premier League, tres como titular. El extremo estará deseando estrenarse como goleador en las próximas semanas, a medida que el calendario de partidos se vuelva aún más apretado.
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