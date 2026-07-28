Bradley Barcola alcanza un acuerdo para fichar por el Liverpool después de que el extremo del PSG mantuviera conversaciones con Andoni Iraola

Según L'Equipe, Barcola ha alcanzado un acuerdo de principio para fichar por el Liverpool. El jugador, de 23 años, ha informado a los campeones de Francia de que no tiene intención de ampliar su actual contrato, que expira en el verano de 2028. Barcola está decidido a descubrir la Premier League y dar el siguiente paso crucial en su carrera.

La misma información sostiene que el internacional francés mantuvo recientemente conversaciones positivas con el nuevo entrenador del Liverpool, Iraola, y varios ejecutivos del club para perfilar un posible movimiento a Anfield. Sin embargo, pese al claro deseo del jugador de trasladarse a Merseyside, no se ha firmado ningún acuerdo contractual formal.