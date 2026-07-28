Getty/GOAL
Traducido por
Bradley Barcola alcanza un acuerdo para fichar por el Liverpool después de que el extremo del PSG mantuviera conversaciones con Andoni Iraola
Barcola acepta fichar por el Liverpool
Según L'Equipe, Barcola ha alcanzado un acuerdo de principio para fichar por el Liverpool. El jugador, de 23 años, ha informado a los campeones de Francia de que no tiene intención de ampliar su actual contrato, que expira en el verano de 2028. Barcola está decidido a descubrir la Premier League y dar el siguiente paso crucial en su carrera.
La misma información sostiene que el internacional francés mantuvo recientemente conversaciones positivas con el nuevo entrenador del Liverpool, Iraola, y varios ejecutivos del club para perfilar un posible movimiento a Anfield. Sin embargo, pese al claro deseo del jugador de trasladarse a Merseyside, no se ha firmado ningún acuerdo contractual formal.
- Getty Images
Buscando un puesto fijo en el once titular
Tras disfrutar de tres años de gran éxito en la capital francesa, Barcola está deseando consolidarse como un habitual en un gran club europeo. El atacante nacido en Lyon se sintió frustrado después de verse relegado con frecuencia al papel de suplente en los partidos más importantes del PSG en los últimos meses.
Después de haber actuado habitualmente como «jugador número 12» con el actual cuerpo técnico, Barcola cree que ha llegado el momento de volar por su cuenta. En consecuencia, ha identificado al Liverpool como su destino preferido para asegurarse oportunidades constantes como titular. Barcola está ahora centrado únicamente en cerrar un traspaso a Anfield. El jugador de 23 años espera que su acuerdo personal con el club inglés ayude a impulsar unas negociaciones complicadas.
El PSG exige una enorme cantidad por el traspaso
Aunque Barcola ha dado su visto bueno al traspaso en principio, cerrar la operación sigue siendo extremadamente complejo. Los dirigentes del Liverpool han iniciado conversaciones preliminares con sus homólogos parisinos, pero los dos gigantes europeos están todavía lejos de alcanzar un consenso. Según se informa, el PSG está ahora abierto a autorizar la salida de Barcola este verano, aunque se mantiene firme en sus exigencias económicas. El conjunto parisino pide una cifra de traspaso descomunal que podría superar con facilidad los 120 millones de euros.
- Getty
Los próximos pasos del Liverpool y Barcola
Está por ver si el acuerdo personal de Barcola con el Liverpool acelerará las negociaciones entre clubes en los próximos días. Se espera plenamente que el Liverpool siga dialogando con el PSG en un intento de salvar la enorme diferencia económica. Si no se puede alcanzar un compromiso mutuo, el Liverpool podría verse obligado a levantarse de la mesa de negociación. Sin embargo, la clara preferencia de Barcola por un traspaso a Anfield da al conjunto de la Premier League una ventaja clara en estas conversaciones de alto riesgo.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias