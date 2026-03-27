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Bradley Barcola, a punto de firmar una lucrativa renovación con el PSG, mientras el club parisino se apresura a rechazar el interés del Bayern de Múnich y del Liverpool
El París se mueve para hacerse con un jugador estrella
A pesar de una campaña nacional irregular, en la que se produjo una temprana eliminación de la Copa de Francia, el PSG ha mostrado un rendimiento formidable en Europa, sobre todo al arrollar al Chelsea por un marcador global de 8-2 en los octavos de final de la Liga de Campeones. Barcola fue el artífice de esa victoria, al marcar dos goles cruciales que consolidaron su estatus como uno de los delanteros más prometedores del continente. Según Paris Team, el asesor del club, Luis Campos, está trabajando entre bastidores para cerrar una renovación de dos años que mantendría al francés en el PSG hasta 2030. Esta medida proactiva tiene como objetivo repeler los avances del Liverpool y el Bayern, que llevan siguiendo el rápido ascenso del extremo desde su fichaje por 39 millones de libras (45 millones de euros) procedente del Lyon en 2023.
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Un aumento salarial considerable
La renovación propuesta no es solo un compromiso de tiempo, sino un reflejo del elevado estatus de Barcola dentro de la plantilla, y va acompañada de un aumento salarial considerable. Con el asesoramiento de su agente, Moussa Sissoko, el delantero parece haberse adaptado a la capital y está deseoso de seguir siendo una pieza clave en la era posterior a las superestrellas del club. La directiva considera a Barcola algo más que una simple promesa; ahora es el «motor» de la producción ofensiva del equipo. Al asegurarse su fichaje, el PSG pretende proporcionar a Enrique una base estable para las próximas cuatro temporadas, garantizando que sus mejores talentos nacionales no sean seducidos por el poderío financiero de la Premier League o la Bundesliga.
Crear un núcleo ofensivo a largo plazo
El interés por Barcola forma parte de una estrategia más amplia para retener a los jugadores ofensivos más influyentes del club. Tras haber visto cómo el jugador de 23 años ha aportado 12 goles y seis asistencias en 38 partidos esta temporada, el club está decidido a mantenerlo junto a otras estrellas durante los próximos años. Según los informes, una vez que se formalice el futuro de Barcola, la directiva parisina centrará toda su atención en Ousmane Dembélé. El objetivo es mantener juntos a estos dos motores ofensivos, creando una línea de ataque consolidada capaz de competir de forma constante por el trofeo de la Liga de Campeones, una competición en la que Barcola ya ha demostrado que puede rendir al máximo nivel.
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La lucha por el título y las ambiciones europeas
Barcola sigue siendo una pieza clave en la lucha por los títulos del PSG, que busca mantener su escasa ventaja de un punto al frente de la Ligue 1, sobre todo gracias a que tiene un partido menos que su rival más cercano, el Lens. Se espera que el momento en que se ha producido esta renovación suponga un importante impulso moral de cara al crucial enfrentamiento de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Liverpool, donde se enfrentará a su prueba más dura hasta la fecha. Más allá de la presente temporada, la preparación para el Mundial ofrece a Barcola una oportunidad única para consolidar su puesto en la selección francesa, lo que podría hacer que su valor de mercado se disparara aún más antes de que su nuevo contrato a largo plazo entre oficialmente en vigor.