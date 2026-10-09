El 28 de noviembre le espera a Kabayel el siguiente desafío: en el Merkur Spiel-Arena de Düsseldorf, el campeón se medirá al albanés Nelson Hysa. Aún no se sabe exactamente a qué hora comenzará el combate. Para Kabayel hay mucho en juego, ya que por primera vez deberá defender su título del WBC.

El duelo promete una emoción especial, ya que enfrente estarán dos boxeadores profesionales que siguen invictos. Kabayel ganó sus 27 combates, 19 de ellos por K.O. Hysa también continúa sin conocer la derrota: el albanés se impuso en sus 25 peleas como profesional y terminó 23 de ellas antes del límite.