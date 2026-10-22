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AFC Bournemouth v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Traducido por

Bournemouth-Milan, las notas de CM: locura de Maignan, un 4. De Winter, en apuros; Loftus-Cheek es un fantasma

AC Milán
Bournemouth vs AC Milán
Bournemouth
Europa League

Estas son las notas del partido entre el Bournemouth y el Milan disputado en el Vitality Stadium, correspondiente a la tercera jornada de la Europa League.

Noche para olvidar cuanto antes la del Milan en Bournemouth, en el sur de Londres. Los errores de De Winter al inicio cuestan un penalti que encarrila el partido a favor de los locales. Nota: 5. Después llega la locura de Maignan, que golpea a Adams: expulsión y penalti en contra. Nota: 4. El Milan pierde su segundo partido de los tres disputados en la Europa League, con un 3-0 final muy duro.

  • NOTAS DEL BORNEMOUTH

    Di Gregorio 6: solo se ensucia los guantes por la lluvia torrencial: el AC Milan no dispara a puerta en ningún momento.

    Hill 7: una noche para guardar entre sus recuerdos más preciados para el jugador nacido en 2002: firma una gran actuación contra el AC Milan. Excelente tanto al centrar como al cerrarle el paso a Hutchinson.

    Diakité 6,5: marca de cerca a Cisse, al que no le concede ni las migajas.

    Silva 6,5: dirige la defensa con autoridad y un gran sentido táctico. El AC Milan lo siguió durante mucho tiempo, y con razón: el portugués es un buen defensa.

    Truffert 7: un auténtico tren que recorre la banda izquierda a toda velocidad y obliga a Moreira a defender. Marca la diferencia para el Bournemouth.

    Christie 7: dueño absoluto del centro del campo, corta y distribuye a un ritmo altísimo. Una exhibición de intensidad y carácter.

    Adams 6,5: se sitúa por delante de la defensa y actúa como muro de contención con excelentes resultados. Protagonista de la polémica jugada del penalti por la alocada reacción de Maignan. (desde el 62', Cook)

    Tavernier 7: es el alma de este Bournemouth, el hombre que aporta ritmo y solidez a sus ataques. Un jugador incansable que pone en constantes apuros a la adormilada defensa del AC Milan. Imperturbable desde el punto de penalti para marcar el gol del 2-0. (desde el 62', Rayan)

    Kluivert 7: transforma magistralmente el penalti que abre el marcador. Desarma la defensa del AC Milan con sus desmarques a la espalda de su marcador. (desde el 62', Toth 6: su partido dura poco por un problema en el músculo flexor (desde el 78', Adli 7: traza una parábola de extraordinaria belleza en un lanzamiento de falta para marcar el gol del 3-0)

    Gannon-Doak 6: un par de acciones interesantes que alterna con largos periodos de inactividad.

    Evanilson 6,5: el brasileño trabaja mucho y bien para el equipo, tanto sirviendo de apoyo como atacando los espacios en profundidad. Abandona el campo literalmente exhausto (desde el 65', Alvaro 6: se mueve por todo el frente de ataque)


    Entr. Rose 7: sus jugadores firman un partido perfecto y logran un resultado histórico y más que merecido.

  • Puntuaciones del AC Milan

    Maignan 4: se enfada mucho con sus compañeros porque conceden demasiado espacio a los atacantes del Bournemouth. Descarga su frustración de la peor manera: un manotazo a Adams que le cuesta la tarjeta roja y un penalti para los rivales. Una locura sin sentido del capitán del Milan.

    Tomori 5: la amplitud del Bournemouth le causa más de un quebradero de cabeza. Le cuesta mucho leer los constantes movimientos de los atacantes rivales y ve una amarilla por frenar una jugada muy peligrosa a campo abierto. Apurado. (desde el 67' Diawara)

    De Winter 4,5: regala enseguida un balón peligroso a Kluivert en el área, casi como si fuera un mal presagio. Tres minutos después, en el minuto 10, abre demasiado el brazo y concede un penalti a los rivales. En apuros

    Pavlovic 5,5: tiene el mérito de luchar hasta el final, pero sin grandes resultados.

    Estupinan 5: ni siquiera el clima inglés revitaliza al lateral, ex del Brighton. Actuación mediocre tanto en defensa como en ataque; la tarjeta amarilla que recibe convence a Amorim de dejarlo en el vestuario durante el descanso. (desde el 46' de la segunda parte Bartesaghi 5,5: ligeramente mejor que su compañero, pero lejos de ofrecer un rendimiento que pueda considerarse convincente)

    Musah 5: primera media hora de partido adormilada, en la que entrega constantemente el balón a los rivales. Mejora en la segunda parte, cuando el partido ya no tiene nada que ofrecerle al Milan.

    Jashari 5,5: algún buen cambio de juego, pero poco ritmo y ninguna capacidad para frenar al rival por delante de la defensa. A Ardon le cuesta demostrar que merece un puesto de titular.

    Hutchinson 5,5: sin duda, uno de los más activos al comienzo, pero es sustituido por Torriani tras la expulsión de Maignan. (desde el 32' de la segunda parte Torriani 5,5: debuta en la Europa League y poco puede hacer ante el gol de Adli)

    Loftus-Cheek 4,5: cuando el partido se pone difícil, el inglés se esconde. Es una triste constante de su etapa en el Milan: dio alguna señal distinta contra el Salzburgo antes de volver a su habitual actuación de desaparecido en combate. (desde el 46' de la segunda parte Rabiot 5,5: ocupa mucho mejor el campo e intenta transmitir su mentalidad)

    Moreira 5: cuando juega por la derecha, como esta noche, parece perder sus superpoderes. Totalmente desaparecido, se preocupa por mantener la posición ante un Truffert inspirado. (desde el 75' Comotto s. c.: debuta con la camiseta del Milan)

    Cisse 5: demasiado aislado en ataque, no recibe ningún balón que pueda aprovechar.


    Entr. Amorim 5: mala actuación, pésima derrota y expulsión de Maignan. No influye en el partido y presenta un once sin ambición.

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