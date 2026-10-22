Bournemouth-Milan, las notas de CM: locura de Maignan, un 4. De Winter, en apuros; Loftus-Cheek es un fantasma

Di Gregorio 6: solo se ensucia los guantes por la lluvia torrencial: el AC Milan no dispara a puerta en ningún momento.

Hill 7: una noche para guardar entre sus recuerdos más preciados para el jugador nacido en 2002: firma una gran actuación contra el AC Milan. Excelente tanto al centrar como al cerrarle el paso a Hutchinson.

Diakité 6,5: marca de cerca a Cisse, al que no le concede ni las migajas.

Silva 6,5: dirige la defensa con autoridad y un gran sentido táctico. El AC Milan lo siguió durante mucho tiempo, y con razón: el portugués es un buen defensa.

Truffert 7: un auténtico tren que recorre la banda izquierda a toda velocidad y obliga a Moreira a defender. Marca la diferencia para el Bournemouth.

Christie 7: dueño absoluto del centro del campo, corta y distribuye a un ritmo altísimo. Una exhibición de intensidad y carácter.

Adams 6,5: se sitúa por delante de la defensa y actúa como muro de contención con excelentes resultados. Protagonista de la polémica jugada del penalti por la alocada reacción de Maignan. (desde el 62', Cook)

Tavernier 7: es el alma de este Bournemouth, el hombre que aporta ritmo y solidez a sus ataques. Un jugador incansable que pone en constantes apuros a la adormilada defensa del AC Milan. Imperturbable desde el punto de penalti para marcar el gol del 2-0. (desde el 62', Rayan)

Kluivert 7: transforma magistralmente el penalti que abre el marcador. Desarma la defensa del AC Milan con sus desmarques a la espalda de su marcador. (desde el 62', Toth 6: su partido dura poco por un problema en el músculo flexor (desde el 78', Adli 7: traza una parábola de extraordinaria belleza en un lanzamiento de falta para marcar el gol del 3-0)

Gannon-Doak 6: un par de acciones interesantes que alterna con largos periodos de inactividad.

Evanilson 6,5: el brasileño trabaja mucho y bien para el equipo, tanto sirviendo de apoyo como atacando los espacios en profundidad. Abandona el campo literalmente exhausto (desde el 65', Alvaro 6: se mueve por todo el frente de ataque)





Entr. Rose 7: sus jugadores firman un partido perfecto y logran un resultado histórico y más que merecido.