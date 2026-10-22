Noche para olvidar cuanto antes la del Milan en Bournemouth, en el sur de Londres. Los errores de De Winter al inicio cuestan un penalti que encarrila el partido a favor de los locales. Nota: 5. Después llega la locura de Maignan, que golpea a Adams: expulsión y penalti en contra. Nota: 4. El Milan pierde su segundo partido de los tres disputados en la Europa League, con un 3-0 final muy duro.
Bournemouth-Milan, las notas de CM: locura de Maignan, un 4. De Winter, en apuros; Loftus-Cheek es un fantasma
NOTAS DEL BORNEMOUTH
Di Gregorio 6: solo se ensucia los guantes por la lluvia torrencial: el AC Milan no dispara a puerta en ningún momento.
Hill 7: una noche para guardar entre sus recuerdos más preciados para el jugador nacido en 2002: firma una gran actuación contra el AC Milan. Excelente tanto al centrar como al cerrarle el paso a Hutchinson.
Diakité 6,5: marca de cerca a Cisse, al que no le concede ni las migajas.
Silva 6,5: dirige la defensa con autoridad y un gran sentido táctico. El AC Milan lo siguió durante mucho tiempo, y con razón: el portugués es un buen defensa.
Truffert 7: un auténtico tren que recorre la banda izquierda a toda velocidad y obliga a Moreira a defender. Marca la diferencia para el Bournemouth.
Christie 7: dueño absoluto del centro del campo, corta y distribuye a un ritmo altísimo. Una exhibición de intensidad y carácter.
Adams 6,5: se sitúa por delante de la defensa y actúa como muro de contención con excelentes resultados. Protagonista de la polémica jugada del penalti por la alocada reacción de Maignan. (desde el 62', Cook)
Tavernier 7: es el alma de este Bournemouth, el hombre que aporta ritmo y solidez a sus ataques. Un jugador incansable que pone en constantes apuros a la adormilada defensa del AC Milan. Imperturbable desde el punto de penalti para marcar el gol del 2-0. (desde el 62', Rayan)
Kluivert 7: transforma magistralmente el penalti que abre el marcador. Desarma la defensa del AC Milan con sus desmarques a la espalda de su marcador. (desde el 62', Toth 6: su partido dura poco por un problema en el músculo flexor (desde el 78', Adli 7: traza una parábola de extraordinaria belleza en un lanzamiento de falta para marcar el gol del 3-0)
Gannon-Doak 6: un par de acciones interesantes que alterna con largos periodos de inactividad.
Evanilson 6,5: el brasileño trabaja mucho y bien para el equipo, tanto sirviendo de apoyo como atacando los espacios en profundidad. Abandona el campo literalmente exhausto (desde el 65', Alvaro 6: se mueve por todo el frente de ataque)
Entr. Rose 7: sus jugadores firman un partido perfecto y logran un resultado histórico y más que merecido.
Puntuaciones del AC Milan
Maignan 4: se enfada mucho con sus compañeros porque conceden demasiado espacio a los atacantes del Bournemouth. Descarga su frustración de la peor manera: un manotazo a Adams que le cuesta la tarjeta roja y un penalti para los rivales. Una locura sin sentido del capitán del Milan.
Tomori 5: la amplitud del Bournemouth le causa más de un quebradero de cabeza. Le cuesta mucho leer los constantes movimientos de los atacantes rivales y ve una amarilla por frenar una jugada muy peligrosa a campo abierto. Apurado. (desde el 67' Diawara)
De Winter 4,5: regala enseguida un balón peligroso a Kluivert en el área, casi como si fuera un mal presagio. Tres minutos después, en el minuto 10, abre demasiado el brazo y concede un penalti a los rivales. En apuros
Pavlovic 5,5: tiene el mérito de luchar hasta el final, pero sin grandes resultados.
Estupinan 5: ni siquiera el clima inglés revitaliza al lateral, ex del Brighton. Actuación mediocre tanto en defensa como en ataque; la tarjeta amarilla que recibe convence a Amorim de dejarlo en el vestuario durante el descanso. (desde el 46' de la segunda parte Bartesaghi 5,5: ligeramente mejor que su compañero, pero lejos de ofrecer un rendimiento que pueda considerarse convincente)
Musah 5: primera media hora de partido adormilada, en la que entrega constantemente el balón a los rivales. Mejora en la segunda parte, cuando el partido ya no tiene nada que ofrecerle al Milan.
Jashari 5,5: algún buen cambio de juego, pero poco ritmo y ninguna capacidad para frenar al rival por delante de la defensa. A Ardon le cuesta demostrar que merece un puesto de titular.
Hutchinson 5,5: sin duda, uno de los más activos al comienzo, pero es sustituido por Torriani tras la expulsión de Maignan. (desde el 32' de la segunda parte Torriani 5,5: debuta en la Europa League y poco puede hacer ante el gol de Adli)
Loftus-Cheek 4,5: cuando el partido se pone difícil, el inglés se esconde. Es una triste constante de su etapa en el Milan: dio alguna señal distinta contra el Salzburgo antes de volver a su habitual actuación de desaparecido en combate. (desde el 46' de la segunda parte Rabiot 5,5: ocupa mucho mejor el campo e intenta transmitir su mentalidad)
Moreira 5: cuando juega por la derecha, como esta noche, parece perder sus superpoderes. Totalmente desaparecido, se preocupa por mantener la posición ante un Truffert inspirado. (desde el 75' Comotto s. c.: debuta con la camiseta del Milan)
Cisse 5: demasiado aislado en ataque, no recibe ningún balón que pueda aprovechar.
Entr. Amorim 5: mala actuación, pésima derrota y expulsión de Maignan. No influye en el partido y presenta un once sin ambición.
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