El planteamiento táctico de este encuentro de la Europa League en el Vitality Stadium estuvo marcado por la férrea disciplina estructural del Bournemouth frente a un AC Milan que ya parecía tácticamente frágil antes de quedarse en inferioridad numérica.

Rose buscó explotar los espacios entre el centro y las bandas y apostar por un juego de transiciones vertiginoso, mientras que Ruben Amorim intentó controlar el ritmo mediante una defensa de tres bien organizada, con la intención de estirar el bloque defensivo del Bournemouth por las bandas.

Sin embargo, el planteamiento del partido cambió bruscamente en el minuto 28. La expulsión de Maignan obligó al Milan a replegarse y convirtió una igualada batalla táctica en un ejercicio de gestión del partido con una clara ventaja para el Bournemouth.

El Bournemouth de Rose mantuvo la paciencia: evitó volcarse en ataque y optó por desarmar al Milan mediante una posesión controlada y jugadas a balón parado de gran peligro, hasta imponerse por un contundente 3-0.