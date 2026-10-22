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AFC Bournemouth v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Yosua Arya
Traducido por

Bournemouth contra AC Milan: La pizarra táctica. Marco Rose orquesta una victoria histórica mientras el Milan se desmorona con diez jugadores

The tactics board
Bournemouth vs AC Milán
Bournemouth
AC Milán
Europa League
M. Rose
R. Amorim

El Bournemouth logró una contundente victoria por 3-0 ante el AC Milan en la Europa League, aprovechando la expulsión de Mike Maignan. La disciplina táctica de Marco Rose desbordó al equipo de Ruben Amorim gracias a los penaltis ejecutados con precisión y al juego de transición en los últimos minutos.

El planteamiento táctico de este encuentro de la Europa League en el Vitality Stadium estuvo marcado por la férrea disciplina estructural del Bournemouth frente a un AC Milan que ya parecía tácticamente frágil antes de quedarse en inferioridad numérica.

Rose buscó explotar los espacios entre el centro y las bandas y apostar por un juego de transiciones vertiginoso, mientras que Ruben Amorim intentó controlar el ritmo mediante una defensa de tres bien organizada, con la intención de estirar el bloque defensivo del Bournemouth por las bandas.

Sin embargo, el planteamiento del partido cambió bruscamente en el minuto 28. La expulsión de Maignan obligó al Milan a replegarse y convirtió una igualada batalla táctica en un ejercicio de gestión del partido con una clara ventaja para el Bournemouth.

El Bournemouth de Rose mantuvo la paciencia: evitó volcarse en ataque y optó por desarmar al Milan mediante una posesión controlada y jugadas a balón parado de gran peligro, hasta imponerse por un contundente 3-0.

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    El planteamiento táctico del Bournemouth

    Rose dispuso un sistema 4-4-2 flexible que a menudo se transformaba en un 4-2-2-2 en las fases ofensivas. El objetivo principal era superar la primera línea de presión del Milan mediante los pases de Michele Di Gregorio hacia los laterales de vocación ofensiva Adrien Truffert y James Hill.

    Al situar a Justin Kluivert y Marcus Tavernier en posiciones interiores, el Bournemouth generó superioridades en zonas centrales y obligó a los carrileros del Milan a cerrarse más de lo que les resultaba cómodo.

    Los momentos elegidos para activar la presión estaban preparados al detalle. El Bournemouth no presionaba de inmediato a los centrales del Milan, sino que esperaba el pase hacia el mediocentro defensivo Ardon Jashari. Cuando el balón llegaba a esa zona, Tyler Adams y Ryan Christie presionaban juntos para forzar pérdidas.

    La estrategia dio frutos pronto y generó la presión que desembocó en el penalti de Kluivert en el minuto 8. En defensa, el Bournemouth mantuvo un bloque medio compacto, con distancias mínimas entre líneas, lo que anuló la capacidad de Ruben Loftus-Cheek para avanzar con el balón desde posiciones retrasadas.

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    El planteamiento táctico del AC Milan

    Amorim apostó por un 3-4-3 diseñado para generar una estructura de salida de balón 3-2 con Jashari y Yunus Musah. La intención táctica era aprovechar la amplitud que aportaban Diego Moreira y Pervis Estupinan para abrir la línea de cuatro centrocampistas del Bournemouth. Así, Amorim esperaba crear líneas de pase para que Omari Hutchinson y Loftus-Cheek recibieran entre líneas, por detrás del doble pivote del Bournemouth.

    Sin embargo, al equipo le faltó la verticalidad necesaria para llevar a cabo el plan. Al Milan le costó progresar con el balón a través de los tres tercios del campo y a menudo quedó atrapado en una circulación en forma de U alrededor del bloque del Bournemouth.

    La expulsión de Maignan en el minuto 28 desbarató este sistema. Amorim se vio obligado a sustituir a Hutchinson por el portero suplente Lorenzo Torriani, con lo que perdió a su principal recurso creativo entre líneas. Con diez jugadores, el Milan replegó en un 4-4-1 en defensa, pero, sin un delantero de referencia que aliviara la presión, el balón regresaba constantemente a su tercio defensivo.

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    El duelo táctico

    La batalla táctica decisiva se libró en las bandas durante la primera media hora. Rose detectó que los carrileros del Milan a menudo tardaban en recuperar su posición, lo que dejaba a los centrales exteriores, Strahinja Pavlovic y Fikayo Tomori, aislados frente a los delanteros de banda del Bournemouth. La velocidad de Ben Gannon-Doak y los movimientos de Evanilson pusieron constantemente en apuros a la defensa de tres del Milan y generaron las situaciones caóticas que desembocaron en los dos penaltis de la primera parte.

    La decisión de Amorim de mantener la línea defensiva adelantada pese a la ausencia de Maignan, un reconocido portero líbero, resultó fatal. El Bournemouth aprovechó el espacio a la espalda de Tomori y Pavlovic con balones directos. Rose ganó la batalla al identificar correctamente que la estructura del Milan dependía demasiado de la velocidad de repliegue de cada jugador, en lugar de las coberturas defensivas colectivas.

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  • FBL-EUR-C3-BOURNEMOUTH-AC MILANAFP

    Ajustes durante el partido

    Al descanso, con un 2-0 en contra y diez jugadores sobre el campo, Amorim intentó frenar la sangría dando entrada a Adrien Rabiot y Davide Bartesaghi. Fue un claro giro hacia un bloque bajo más conservador para evitar un desplome total. El Milan se organizó en un 4-4-1-0 y prácticamente renunció a la presión alta para cerrar los pasillos centrales. Aunque al principio esto frenó el ritmo goleador del Bournemouth, también eliminó cualquier amenaza al contraataque del Milan.

    Rose respondió con cambios proactivos pasada la hora de juego: dio entrada a Lewis Cook y Amine Adli para aportar energía a su equipo. La entrada de Adli tuvo un impacto especial. Recibió instrucciones de mantenerse abierto y aprovechar el cansancio de la improvisada defensa de cuatro del Milan. El ajuste dio resultado al Bournemouth. El equipo recibió una falta a favor justo fuera del área y Adli marcó un gol brillante para sentenciar la victoria. Así quedó respaldada la decisión de Rose de seguir atacando en lugar de limitarse a defender una ventaja de dos goles.

    En definitiva, la victoria del Bournemouth fue un triunfo de la disciplina estructural sobre la calidad individual. La decisión de Rose de atacar la línea defensiva adelantada del Milan y las bandas generó la presión inicial que acabó con la resistencia del equipo italiano. El penalti tempranero de Kluivert marcó el tono del partido, pero fue la inflexibilidad táctica del Milan tras la expulsión de Maignan lo que permitió al Bournemouth sentenciar el resultado. Con un ritmo alto y aprovechando la superioridad numérica por las bandas, el Bournemouth ejecutó un plan táctico ante el que uno de los grandes de Europa no encontró respuesta.

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