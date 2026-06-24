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World Cup Golden Boot GFXGetty/GOAL
Peter McVitie,James Westwood y Chris Burton

Traducido por

Bota de Oro del Mundial 2026: Lionel Messi lidera por delante de Kylian Mbappé y Erling Haaland tras batir el récord de goles, mientras Cristiano Ronaldo se suma a la lucha

World Cup
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España
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Escocia
Sudáfrica
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Switzerland
Túnez
Turquía
Uruguay
Uzbekistán
K. Mbappe
E. Haaland
K. Havertz
Y. Ayari
F. Balogun
E. Just
H. Kane
Vinicius Junior
J. David

El Mundial 2026 ha comenzado y con él la lucha por la Bota de Oro, que premia al máximo goleador. Aún queda camino: 48 selecciones pelean por el título, pero ¿qué estrella alzará el galardón? Estos son los candidatos que GOAL sigue de cerca.

Hay más de una forma de dejar huella en la historia del Mundial. Llevar a tu selección a la gloria es la más obvia, pero existe otro camino, muy disputado, que premia el talento individual en un deporte de equipo.

Aunque el trofeo del Mundial obsesiona a todos los equipos, la Bota de Oro premia el instinto letal de un delantero, aunque su selección no gane el título.

Es una corona individual que convierte a delanteros en leyendas, al lado de Ronaldo, Eusebio, Gerd Müller, Gary Lineker y Miroslav Klose.

Este año, en los estadios de Norteamérica, una nueva generación de goleadores espera añadir sus capítulos a esa lista de hazañas.

El vigente campeón, Kylian Mbappé, busca revalidar su título y llevar a Francia a una tercera final. Lionel Messi aspira a su segundo Mundial, mientras que Harry Kane, ya ganador de una Bota de Oro, busca repetir éxito.

Sin embargo, la competencia no se detiene ahí: España, Portugal, Brasil, Noruega y Suecia también cuentan con delanteros de élite, capaces de eclipsar a los favoritos.

Aquí, GOAL sigue a las principales estrellas goleadoras en Canadá, México y EE. UU. mientras se intensifica la lucha por la Bota de Oro.

  • FBL-WC-2026-MATCH48-COL-CODAFP

    25Daniel Muñoz | Colombia | Dos goles

    Daniel Muñoz abrió el marcador en la victoria 3-1 de Colombia sobre Uzbekistán en la primera jornada, con una impresionante volea tras pase de Luiz Díaz. El lateral del Crystal Palace amplió su protagonismo al anotar el único tanto en la victoria 1-0 sobre la República Democrática del Congo. En el 76’, Juan Fernando Quintero le sirvió el balón en el segundo palo y su zurdazo, tras rebote, se coló por el primer palo, clasificando a Colombia para los dieciseisavos.

    • Anuncios
  • Uruguay v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    24Maxi Araujo | Uruguay | Dos goles

    Maxi Araujo salvó a Uruguay de la derrota en el debut ante Arabia Saudí con un preciso remate de cerca que estableció el 1-1. En el siguiente partido del Grupo H contra Cabo Verde, el extremo del Sporting de Lisboa aprovechó un rebote y cabeceó al poste para marcar su segundo gol en el torneo. Sin embargo, el equipo de Marcelo Bielsa acabó 2-2, y aún no tiene garantizado el pase a la fase eliminatoria.

  • FBL-WC-2026-MATCH41-NOR-SENAFP

    23Ismaila Sarr | Senegal | Dos goles

    Senegal perdió sus dos primeros partidos del torneo contra Francia y Noruega, pero mostró buena imagen y aún tiene opciones de pasar a la fase eliminatoria. Gran parte del mérito es de Ismaila Sarr, autor de los dos goles de Senegal en la derrota por 3-2 ante Noruega, con dos remates certeros tras encontrar espacios en el área.

  • Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    22Daichi Kamada | Japón | Dos goles

    Daichi Kamada hizo las delicias de la afición japonesa con su gol de cabeza en el minuto 90 contra Países Bajos en la primera jornada, que le valió a su equipo un merecido empate a 2-2. Luego abrió el marcador ante Túnez con un ingenioso taconazo, lo que allanó el camino para la contundente victoria por 4-0 que sitúa a Japón en la lucha por el primer puesto del Grupo F.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    21Mikel Oyarzabal | España | Dos goles

    Mikel Oyarzabal fue noticia por motivos negativos en el sorprendente empate de España en su debut ante Cabo Verde, al no tocar ni una sola vez el balón en los primeros 30 minutos, pero se recuperó de manera espectacular en la segunda jornada. La estrella de la Real Sociedad marcó dos goles en la goleada por 4-0 a Arabia Saudí y asistió al joven Lamine Yamal en su primer tanto mundialista, lo que dio a España el pase a dieciseisavos con una jornada de antelación.

  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Ismael Saibari | Marruecos | Dos goles

    Ismael Saibari, fichaje del Bayern de Múnich, se unió al grupo de jugadores con dos goles en el Mundial 2026. A su elegante vaselina ante Brasil añadió el tanto de la victoria sobre Escocia. Con Bilal El Khannouss y Brahim Díaz apoyándolo, Saibari ha sido un peligro constante, y Marruecos aspira a llegar lejos.

  • Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    19Folarin Balogun | Selección masculina de fútbol de Estados Unidos | Dos goles

    Folarin Balogun, con 19 goles en su temporada con el Mónaco, anotó un doblete en la primera parte para dar a Estados Unidos una victoria histórica 4-1 sobre Paraguay. Christian Pulisic aportó su talento creativo ante una afición local expectante.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    18Cyle Larin | Canadá | Dos goles

    El delantero canadiense Cyle Larin marcó el gol del empate ante Bosnia-Herzegovina en el debut de su equipo. Luego anotó en la goleada 6-0 sobre Catar y ya figura en la tabla de goleadores.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    17Matheus Cunha | Brasil | Dos goles

    Matheus Cunha, delantero del Manchester United, reemplazó a Igor Thiago en el once de Brasil ante Haití y respondió a la confianza de Carlo Ancelotti con dos goles: el segundo, un potente disparo que se coló por la escuadra y dejó sin opciones al portero Johny Placide. El exdelantero del Wolverhampton se ha asegurado su puesto en el equipo para el resto del torneo, lo que le permite aumentar su cuenta goleadora y perseguir a los líderes de la Bota de Oro.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Harry Kane | Inglaterra | Dos goles

    El capitán de Inglaterra, Harry Kane, llegó al Mundial como candidato a la Bota de Oro tras marcar 36 goles en la Bundesliga y ganar la Bota de Oro europea. Los Tres Leones necesitan que el exdelantero del Tottenham esté en forma para llegar lejos en Norteamérica, y empezó con dos goles en la victoria por 4-2 ante Croacia, que puso en marcha al equipo de Thomas Tuchel.

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Yasin Ayari | Suecia | Dos goles

    Yasin Ayari brilló más que Alexander Isak y Viktor Gyokeres en el debut de Suecia en el Mundial, aunque los delanteros del Liverpool y el Arsenal también marcaron en la goleada 5-1 a Túnez. El centrocampista del Brighton, sin goles en 12 meses con la selección, firmó un doblete espectacular con dos disparos lejanos que se colaron por la escuadra.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14Kai Havertz | Alemania | Dos goles

    Kai Havertz, lleno de confianza tras ganar la Premier con el Arsenal, lideró la delantera de Alemania en su debut mundialista. Respondió a la confianza marcando de penalti en el descuento de la primera parte y sellando la goleada por 7-1 ante Curazao.

  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    13Cristiano Ronaldo | Portugal | Dos goles

    Tras ser criticado por su flojo debut ante la República Democrática del Congo, el mejor jugador de Portugal respondió con un doblete en la victoria 5-0 sobre Uzbekistán y se convirtió en el primero en anotar en seis fases finales del Mundial.

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Elijah Just | Nueva Zelanda | Dos goles

    El extremo del Motherwell, Elijah Just, se dio a conocer en la escena internacional con dos goles en el meritorio empate 2-2 de Nueva Zelanda ante Irán. Bien compenetrado con el delantero del Nottingham Forest, Chris Wood, Just buscará aumentar su cuenta goleadora ante Egipto y Bélgica en los últimos partidos del Grupo G del Mundial.

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11Brian Brobbey | Países Bajos | Dos goles

    Tras una excelente primera temporada en la Premier League con el Sunderland, Brian Brobbey justificó de inmediato la decisión de Ronald Koeman de incluirlo en el once inicial contra Suecia: marcó dos goles en 17 minutos y se convirtió en candidato.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    10Vinicius Junior | Brasil | Dos goles

    Tras marcar un golazo en el debut de Brasil ante Marruecos, el delantero del Real Madrid Vinicius Junior sumó su segundo tanto al empujar el balón a la red en la victoria 3-0 sobre Haití. Con la posible rotación de jugadores frente a Escocia, se desconozco si el jugador de 26 años aumentará su cuenta antes de la fase eliminatoria.

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Cody Gakpo | Países Bajos | Dos goles

    La estrella holandesa Cody Gakpo brilló en el segundo partido del Mundial: asistió a Brian Brobbey para adelantar a Países Bajos ante Suecia y luego marcó dos goles en la victoria por 5-1.

  • Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Ayase Ueda | Japón | Dos goles

    Ayase Ueda llegó al Mundial 2026 con gran confianza tras marcar 26 goles con el Feyenoord la temporada pasada y ganar la Bota de Oro de la Eredivisie. En su debut en un gran torneo internacional en Norteamérica, anotó dos goles en la impresionante victoria de Japón por 4-0 sobre Túnez, cuando muchos veían a los Samurai Blue como candidatos sorpresa al título.

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Crysencio Summerville | Países Bajos | Dos goles

    El extremo de Países Bajos y del West Ham, Crysencio Summerville, vive un gran debut en el Mundial. Marcó un gol en el empate ante Japón y cerró la goleada 5-1 sobre Suecia.

  • FBL-WC-2026-MATCH26-SUI-BIHAFP

    6Johan Manzambi | Suiza | Tres goles

    El centrocampista del Friburgo Johan Manzambi, que entró desde el banquillo, fue decisivo en la victoria de Suiza por 4-1 sobre Bosnia y Herzegovina en su segundo partido de la fase de grupos. El duelo estaba 0-0 hasta que ingresó el joven de 20 años, quien rompió el empate con una potente volea en el 74’. Bosnia se quedó con diez y, en el 90’, Manzambi aprovechó un pase atrás para sellar su doblete y el 3-0.

    Luego marcó otro en la victoria 3-0 sobre Catar, resultado que dejó a Suiza primera del grupo por encima de Canadá y Bosnia.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Jonathan David | Canadá | Tres goles

    El delantero canadiense Jonathan David vivió una temporada difícil en Italia, en la que solo marcó ocho goles con la Juventus, pero saltó a la fama mundial en el Mundial gracias a un hat-trick contra Catar. Con ese triplete, su cuenta goleadora con la selección nacional ascendió a la increíble cifra de 42 goles en 79 partidos.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Deniz Undav | Alemania | Tres goles

    Denis Undav, delantero del Stuttgart, ya lleva nueve goles en solo 11 partidos con Alemania. En el Mundial 2026 ha actuado como “super suplente”: marcó en la goleada 7-1 a Curazao y luego firmó un doblete clave ante Costa de Marfil, además de aportar dos asistencias.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Erling Haaland | Noruega | Cuatro goles

    Erling Haaland debutó en el Mundial con dos goles en la goleada de Noruega por 4-1 sobre Irak. El “terminator” del Manchester City abrió el marcador con un remate al segundo palo y aumentó su cuenta al aprovechar un grave error del portero iraquí, dando a Noruega su primera victoria en un Mundial en 28 años.

    En la segunda jornada, ante Senegal, Noruega sufrió, pero otros dos tantos de Haaland, incluido un volea que rebotó en el larguero, le dieron el 3-2.

  • Mbappe Torgetty

    2Kylian Mbappé | Francia | Cuatro goles

    Kylian Mbappé marcó sus goles 13 y 14 en el Mundial en la victoria 3-1 de Francia sobre Senegal en el debut del Grupo I. Con un disparo lejano en el descuento, la estrella del Real Madrid superó a Olivier Giroud como máximo goleador histórico de Francia.

    Después, Francia venció 3-0 a Irak en su segundo partido y Mbappé anotó dos veces más, clasificando a los campeones de 2018 para los dieciseisavos de final.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Lionel Messi | Argentina | Cinco goles

    Lionel Messi lidera la clasificación de la Bota de Oro tras marcar un hat-trick en el debut de Argentina ante Argelia. Con esos tres goles, el jugador del Inter Miami igualó el récord de Miroslav Klose, llegando a 16 tantos en fases finales del Mundial.

    Tras fallar un penalti ante Austria, marcó un golazo que le superó a Klose y luego anotó el 18.º en el descuento. Hasta ahora, ha marcado los cinco goles de Argentina.