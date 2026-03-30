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Muharemovic graficaGetty Images
Francesco Guerrieri

Traducido por

Bosnia-Italia, todos los ojos puestos en Muharemovic: el Inter y la Juventus ya han iniciado las conversaciones

Bosnia and Herzegovina vs Italy
T. Muharemovic
Juventus
Inter Milán
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
Fichajes

Titular en la final de los playoffs de la fase de clasificación para el Mundial; este verano será uno de los protagonistas del mercado de fichajes

La mirada puesta en el Mundial, con el mercado de fichajes en mente (por parte de los directivos). En el partido entre Bosnia e Italia —último obstáculo que superar para clasificarse para el próximo Mundial, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México— saltarán al campo también algunos posibles protagonistas de la próxima ventana de fichajes. Entre los jugadores de Italia, pero también entre los de Bosnia: Alajbegovic gustaba al Milan, pero ya es del Bayer Leverkusen —tras ejercerse la cláusula de recompra de 8 millones—; en el centro de la defensa de nuestros rivales está Taek Muharemovic: el jugador nacido en 2003 está haciendo una buena temporada con el Sassuolo y ya ha entrado en el punto de mira de los grandes clubes.


  • El Inter y la Juve se disputan a Muharemovic

    De hecho, a decir verdad, el Inter había intentado en enero ficharlo inmediatamente para adelantarse a la competencia; hubo contactos entre el presidente Marotta y el director general del Sassuolo, Giovanni Carnevali —con quienes mantiene una excelente relación—, quien le pidió que pospusiera cualquier negociación hasta el verano. Dentro de unos meses, las partes volverán a reunirse para ver si hay margen para iniciar una negociación, pero también está al acecho la Juventus, que ya ha contado con el jugador en las categorías Primavera y NextGen y que hizo una primera solicitud de información hace unos meses.

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  • LOS DETALLES DEL ACUERDO ENTRE LA JUVENTUD Y EL SASSUOLO

    En el verano de 2024, los bianconeri —en una operación impulsada por Cristiano Giuntoli— cedieron a Muharemovic al Sassuolo de la Serie B, en calidad de préstamo con opción de compra que se convertiría en obligatoria en caso de ascenso, más el 50 % de una futura venta: con el regreso de los neroverdi a la Serie A, el defensa bosnio completó el traspaso definitivo, la Juve ingresó 5 millones de euros y en el futuro tendrá derecho a la mitad de la cantidad que reciba el Sassuolo por su venta. Y no solo eso, si los bianconeri hicieran ofertas concretas por el defensa, tendrían la posibilidad de ficharlo a mitad de precio. Ahora, sin embargo, está la final de los play-offs con Italia. Después, el final del campeonato. En verano, sin embargo, los focos se centrarán (también) en Muharemovic.


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