Bosnia-Italia, el seleccionador Barbarez: «Si marcamos primero, pondremos el autobús delante de nuestra portería»

Sergej Barbarez está listo para el duelo contra Italia. El seleccionador de Bosnia declaró en rueda de prensa en vísperas de la final de la repesca de la fase de clasificación europea para el Mundial de 2026: «Se trata de un partido muy importante para Italia, pero también para nosotros. De hecho, desde el punto de vista de nuestro país, es aún más importante».





«Todos mis jugadores están bien, el único que no está bien soy yo, que perdí la voz en Gales. El partido del jueves pasado, que llegó a los penaltis, fue exigente, pero estamos contentos y además hemos tenido tiempo para recuperarnos. Para nuestro equipo es fundamental correr, esperamos poder aguantar hasta el final».



