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Wales v Bosnia and Herzegovina - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO Play-offGetty Images Sport

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Bosnia, Dzeko: «Dimarco me escribió que no quería ofender a nadie, pero algo no va bien si Italia le tiene miedo a Gales»

Bosnia and Herzegovina
E. Dzeko
Italy
Bosnia and Herzegovina vs Italy
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
F. Dimarco

El exdelantero del Inter habla en vísperas de la final de los play-offs para clasificarse para el Mundial de 2026.

Edin Dzeko habla en vísperas del Bosnia-Italia, la final de la repesca para la clasificación europea al Mundial de 2026.


El delantero del Schalke declaró en rueda de prensa: «¿Han pasado casi 20 años desde mi primer gol con la selección? La carrera de un futbolista pasa rápido y hay que disfrutar de cada momento».


  • EL CASO

    «Conozco bien Italia, ya que he jugado en el Roma, el Inter y la Fiorentina. ¿Celebraron los Azzurri nuestra victoria en los penaltis de la semifinal? Todos vimos lo que pasó, menos mal que la atención se ha desplazado hacia el otro lado. Cada uno tiene sus preferencias, es normal. Yo no puedo celebrarlo, porque hubiera preferido evitar a Italia en la final. Además, hay que ser prudentes e inteligentes, sobre todo hoy en día con las redes sociales, donde todo se magnifica».


    «No sé por qué Italia prefería no jugar en Gales, nosotros fuimos allí sin miedo y ganamos. Italia es una selección increíble, que ha ganado cuatro Mundiales. Si tiene miedo de jugar en Gales, algo no funciona. Después de no clasificarse para los dos últimos Mundiales, ahora se juegan mucho. Dimarco me escribió que no quería ofender a nadie, le respondí que para mí no hay ningún problema».



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