En la 26.ª jornada de la Bundesliga se produjo un episodio curioso durante el partido adelantado del viernes por la noche entre el Borussia Dortmund y el Augsburgo. En el partido, que terminó 2-0 a favor de los amarillos y negros gracias a los goles de Adeyemi y al primer tanto en Alemania del defensa central italiano Luca Reggiani (nacido en 2008, en su debut como titular), el centrocampista del equipo local, Felix Nmecha, se llevó a casa una tarjeta roja en la que el árbitro incluso le dedicó unas palabras.
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Borussia Dortmund, Augsburgo: Nmecha derriba al árbitro y recibe una tarjeta roja... con dedicatoria: la jugada en la Bundesliga
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EL EPISODIO
Recapitulemos lo sucedido: en el minuto 55, al intentar recuperar el balón con una entrada, Nmecha golpea involuntariamente al árbitro Bastian Dankert y lo derriba. El partido se detiene unos minutos para que el árbitro se recupere del golpe en la espalda; poco después, se levanta y reanuda el juego. Tras el partido, entre las risas generales, le entregó una tarjeta roja al jugador del Dortmund con la inscripción «reconsidera tus entradas», con la fecha y el partido. Nmecha comentó así el episodio, de forma irónica: «No me hice daño, creo que los únicos que sufrieron fueron sus hombros; de lo contrario, yo habría recuperado el balón. Espero que esté bien».
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