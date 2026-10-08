Con un mensaje en las redes sociales, Fabio Borini anuncia su adiós al fútbol: "Todo empezó con un vuelo. Cuando tenía 16 años. Un vuelo pasado enteramente con las lágrimas en los ojos para comenzar el viaje de mi carrera sin un verdadero destino más allá de mis sueños por cumplir.





Desde aquel día empecé a construirme a mí mismo sin saber qué sería de aquel niño de mentalidad fuerte. Empecé a construir mis sueños en mi cabeza y terminé por transformarlos en mi realidad.





La misma realidad que hoy cambiará para siempre. La realidad que ha esculpido mi pasado, presente y futuro. Hoy, como aquel día sentado en el avión hacia Londres, siento las mismas emociones por lo que será de mí.





Miedo.

Felicidad.

Valor.

Incertidumbre.

Sueños.

Éxito.

Pasión.

Sacrificios.





Siento que debo dar las gracias a aquel niño que nunca dejó de creer. Aquel hombre que ahora seguirá creyendo en la próxima oportunidad, sin el balón en los pies, siempre.





GRACIAS. GRACIAS, FÚTBOL".







