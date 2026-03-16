BordoCam Inter-Atalanta, Frattesi a Scalvini: «Me has pillado, te lo juro por mi madre». Luego, a Manganiello: «¿Ni un solo control? ¿Pero cómo lo hacéis?»

Uno de los momentos más polémicos de todo el fin de semana futbolístico de la Serie A.

La no concesión del penalti en el Inter-Atalanta tras el contacto entre Davide Frattesi y Giorgio Scalvini (en la dinámica de la jugada, el defensa del equipo de Raffaele Palladino parece tocar con retraso la pierna del jugador nerazzurro de Cristian Chivu) está dejando importantes secuelas y dando lugar a numerosas discusiones al respecto.

DAZN ha intentado arrojar luz sobre lo ocurrido en el terreno de juego de San Siro a través de un avance de lo que se emitirá en el formato BordoCam de Davide Bernardi.