BordoCam del Inter-Atalanta y el gol de Krstovic; Chivu: «Es una falta clara». Manganiello: «Dumfries resbaló»

Y ahora pasamos al avance del próximo episodio de BordoCam, difundido por DAZN.

La reconstrucción de Davide Bernardi parte de Dumfries quien, tras haberle quitado el balón a Sulemana, se adentra en el área, y el lateral del Atalanta le toca el pie. El entrenador del Inter, Cristian Chivu, se dirige inmediatamente al cuarto árbitro para decirle: «Es falta, es falta, es falta».

Ederson, por su parte, centrocampista del Atalanta, afirma que Dumfries «se ha resbalado», y lo mismo dice Manganiello dirigiéndose a Mkhitaryan. El armenio se muestra incrédulo y dice: «Pero qué resbalón».

A continuación, Palladino intenta explicarse ante Chivu: «En mi opinión, le ha tocado con la mano, pero él se ha tirado».

Posteriormente, la atención se centra en la expulsión del técnico nerazzurro. Dumfries se dirige hacia el banquillo, señala su bota, mientras Chivu mira la punta del pie del holandés y se la muestra al cuarto árbitro.

Lo vuelve a hacer, luego señala el empujón y es amonestado por Manganiello por estar fuera del área técnica. El árbitro insiste: «Si vuelve a salir del área técnica, lo echo. Cuidado, que lo echo». Dumfries protesta, luego se valida el gol y el lateral holandés se pregunta cómo es posible. Chivu entra al campo tras la validación del gol y recibe la tarjeta roja. Al salir del campo, solo afirma: «Es falta de toda la vida», sin insultar a Manganiello.

Por último, antes del saque inicial, se oye la frase de Frattesi a Dumfries: «Denzi, vamos a marcar otro».