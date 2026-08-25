Zbigniew Boniek, polaco de la generación de 1956, en la Juventus de 1982 a 1985, fue invitado en la radio de Tuttomercatoweb, donde tuvo la oportunidad de hablar de su compatriota Kamil Grabara, portero de la generación de 1999 y nuevo fichaje de la Juventus: "Grabara es un portero muy fuerte. Es elástico y ya tiene experiencia entre Dinamarca y Alemania. En mi opinión es mejor que Vicario, es un portero de verdad".
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Boniek: «Juventus, Grabara es más fuerte que Vicario, es un portero de verdad»
Boniek, que en Italia también jugó en la Roma y que actualmente es vicepresidente de la UEFA, añade: "Para Spalletti, tener dos porteros de nivel es sin duda un valor añadido". Grabara, que llega del Wolfsburgo, también ha jugado con las camisetas del Liverpool, Aarhus, Huddersfield Town y Copenhague. Con la camiseta de la selección polaca suma 6 partidos.
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