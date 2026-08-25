Según informó Fabrizio Romano en su perfil oficial de X, la Juventus, precisamente durante la jornada de hoy, ha mantenido nuevos contactos en la negociación para llegar a la firma de Franck Kessié.





La Vecchia Signora quiere intentar cerrar la operación lo antes posible y esta puede ser realmente la semana decisiva para tratar de concretarla. La Juventus está discutiendo los términos del contrato con el entorno del marfileño. Unos términos contractuales que la Vecchia Signora está tratando de poner por escrito con todos los que gestionan los intereses de Franck Kessié después de que se desbloqueara la salida de Arthur.





¿Qué falta entonces? La Juventus pretende definir primero también la salida de Miretti rumbo a Turquía, al Besiktas de Dusan Vlahovic y del entrenador Vincenzo Italiano. Una vez que el italiano sea nuevo jugador del club turco, entonces, con el margen salarial ahorrado, se limará la distancia y los detalles con Kessié.





Atención, sin embargo, al mundo de la Saudi Pro League: el marfileño tiene dos ofertas sobre la mesa y especialmente el Al Ittihad está presionando a los agentes del ex del AC Milan para recibir una respuesta a la mayor brevedad posible. Y no solo eso: por la noche también llega la irrupción de la Roma, que intenta adelantarse a la Juventus.











