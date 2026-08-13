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Emanuele Tramacere

Traducido por

Bombazo en la Juventus: ¡se ha complicado la vía Suzuki! Corre el riesgo de caerse y se reactiva la búsqueda

Juventus
Paris Saint-Germain
Parma Calcio 1913
Z. Suzuki

La operación parecía encarrilada, pero la jornada de hoy ha traído un frenazo clamoroso.

Parecía que estaba todo hecho y todo listo para el cierre definitivo de un culebrón que había empezado mucho antes del final de la temporada en la Juventus. Y, sin embargo, la cuestión del portero que debían poner a disposición de Luciano Spalletti esta noche se ha reabierto de forma clamorosa.


La operación con el Paris Saint Germain para la cesión simple de Zion Suzuki estaba casi completamente cerrada, hasta el punto de que incluso se había hablado de un reconocimiento médico ya bloqueado para él. Pero por la noche la situación se complicó obligando al club juventino a reabrir la búsqueda de un nuevo número uno.

  • QUÉ HA PASADO

    Como se ha dicho, los contactos positivos entre los dos clubes concluyeron en la noche de ayer y la Juventus hoy solo esperaba la luz verde definitiva. ¿Qué faltaba? Que Suzuki aceptara el proyecto final que el club francés tenía en mente para él tras la compra definitiva procedente del Parma, pero según ha sabido y ha informado Romeo Agresti, director de Il Bianconero, esa luz verde no llegó y la operación no se desbloqueó.

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  • Se reanuda la caza

    La Juventus ha tomado nota y, aunque la operación no se ha esfumado del todo, igualmente se ha reactivado en el mercado para volver a poner en marcha la búsqueda de un portero que añadir a la plantilla. El perfil de Guglielmo Vicario vuelve a encabezar la lista y se reanudarán los contactos con el Tottenham, pero el guardameta italiano no es el preferido de Luciano Spalletti y, en consecuencia, podrían volver a ganar fuerza pronto otros nombres como los de Risser, del Lens, o Atubolu, del Friburgo.



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