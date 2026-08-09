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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Bombazo en la Juventus: el Bolonia pide a Koopmeiners por Lucumí

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Fichajes
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T. Koopmeiners
Jhon Lucumí

Nuevo giro en la negociación entre la Juventus y el Bolonia por el defensa colombiano: aparece una contraprestación sorpresa

La Juventus insiste por Jhon Lucumì, pero la negociación con el Bolonia sigue siendo compleja. El club rossoblù valora al defensa en al menos 20 millones de euros y, para rebajar la parte en efectivo, según Gazzetta.itha abierto a la posibilidad de incluir una contrapartida: el Bolonia, informa la edición online del diario, ha pedido a Teun Koopmeiners.


Detrás de la rigidez del Bolonia hay una razón precisa: el club emiliano debe reconocer al Genk el 20% de una futura reventa de Lucumì. Por este motivo, no puede reducir demasiado el precio del defensa sin arriesgarse a salir perdiendo económicamente. Además, la sociedad quiere mantener la promesa hecha al jugador, que había aceptado quedarse otra temporada a cambio de la posibilidad de elegir su propio destino.

  • EL FACTOR SARTORI

    La Juventus querría llegar a Lucumí con unos 10 millones de euros más un jugador. El club turinés ha propuesto a Juan Cabal como posible pieza para reducir el desembolso, pero el nudo sigue siendo el porcentaje que le corresponde al Genk.


    La hipótesis más interesante podría ser precisamente la de una cesión de Koopmeiners al Bolonia. El director deportivo rossoblù Giovanni Sartori conoce bien al centrocampista, al que llevó a Italia en su etapa en el Atalanta, y goza del aprecio de su familia. No por casualidad, Sartori también está trabajando en el hermano, Peer Koopmeiners.

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  • EL FICHAJE DE KOOP

    La Juventus, por su parte, tiene intención de separarse de Teun, pero hasta ahora no han llegado ofertas consideradas satisfactorias. El jugador no parece interesado en las propuestas de Turquía, mientras que los sondeos procedentes de la Premier League aún no se han transformado en negociaciones reales. Su salario de 4,5 millones de euros representa además un obstáculo para el mercado del Bolonia, aunque una cesión con una participación mínima de la Juventus en el sueldo podría hacer la operación más sostenible.

  • Nada de Miretti por ahora

    También permanece en un segundo plano Fabio Miretti, a quien la Juventus podría valorar para el Bolonia más adelante, pero su inclusión en la operación por Lucumí no parece viable por el momento.


    La negociación sigue, por tanto, abierta, con la Juventus llamada a encontrar la fórmula adecuada para convencer al Bolonia. Lucumí es el objetivo, Koopmeiners podría ser la clave para desbloquear la operación.


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