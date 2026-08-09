Bombazo en la Juventus: el Bolonia pide a Koopmeiners por Lucumí

La Juventus insiste por Jhon Lucumì, pero la negociación con el Bolonia sigue siendo compleja. El club rossoblù valora al defensa en al menos 20 millones de euros y, para rebajar la parte en efectivo, según Gazzetta.itha abierto a la posibilidad de incluir una contrapartida: el Bolonia, informa la edición online del diario, ha pedido a Teun Koopmeiners.





Detrás de la rigidez del Bolonia hay una razón precisa: el club emiliano debe reconocer al Genk el 20% de una futura reventa de Lucumì. Por este motivo, no puede reducir demasiado el precio del defensa sin arriesgarse a salir perdiendo económicamente. Además, la sociedad quiere mantener la promesa hecha al jugador, que había aceptado quedarse otra temporada a cambio de la posibilidad de elegir su propio destino.